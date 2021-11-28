Омикрон. Израиль закрывает границы для иностранцев из-за нового штамма коронавируса

Израиль закрывает на две недели границы для иностранцев на фоне появления нового штамма коронавируса омикрон, который вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщается на сайте правительства Израиля.

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Как сообщается, комитет по борьбе с коронавирусом под руководством премьер-министра Израиля Нафтали Бенета решил, что с полночи 29 ноября будут введены такие меры:

– Въезд всех иностранных граждан в Израиль запрещен, за исключением случаев, одобренных правительственной комиссией.

– Вакцинированные или переболевшие граждане Израиля будут проходить ПЦР-тест при возвращении на родину, потом они должны оставаться на домашнем карантине три дня и сдать повторный тест, в случае негативного результата их карантин завершится.

– Невакцинированных израильтян также будут тестировать на въезде и отправлять на самоизоляцию, повторный тест они могут сдать на седьмой день.

– Израильтяне, которые возвращаются из стран красного списка, будут протестированы и помещены в специальный отель до результата теста. При отрицательном результате их отпустят на домашний карантин, повторный тест можно сдать на седьмой день.

Кроме того, Агентство безопасности Израиля (ISA) активирует мониторинг мобильных телефонов, чтобы отслеживать подтвержденные случаи заражения новым штаммом омикрон, определять местонахождение этих людей и разрывать цепочки заражений.

На 27 ноября в Израиле подтвержден один случай заражения штаммом омикрон у человека, который вернулся из Малави. Образцы еще семи человек анализируются.

СПРАВКА. Штамм омикрон (B.1.1.529) впервые был выявлен в ЮАР, официально известно об около 100 зарегистрированных случаев. У варианта отмечено 32 мутации-отличия от исходного, "уханьского" штамма. Пока неизвестно, насколько снижена эффективность нынешних вакцин и приобретенного после болезни иммунитета против B.1.1.529, и снижена ли вообще. Но наличие совокупности мутаций, которые, как уже известно, по отдельности помогают другим штаммам либо быть более заразным, либо избегать иммунного ответа организма, либо и то, и другое одновременно, наталкивает ученых на неутешительные прогнозы.

26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР.

Из-за нового штамма ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки, а Великобритания вводит дополнительные ограничения.

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Марк Сировой

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