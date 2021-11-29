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Как защищает вакцина AstraZeneca. Хорошая новость о Т-клеточном иммунитете против "короны"

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2021, 10:11
Как защищает вакцина AstraZeneca. Хорошая новость о Т-клеточном иммунитете против
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба КГГА)

Одна доза вакцины Oxford-AstraZeneca давала 46,2% защиты от заражения дельта-вариантом SARS-CoV-2, две – 63,1% во время всплеска инфекции в Индии в апреле-мае 2021 года. Клеточный иммунитет против этого штамма был таким же эффективным, как и против первоначального. Об этом пишут в The Lancet.

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В Индии используют "астразенеку" местного производства, которая там называется CoviShield.

Проверив защитные антительные ответы против дельты, авторы обнаружили, что они "были значительно снижены" по сравнению с ответами против оригинального, "уханьского" варианта SARS-CoV-2.

Вертикальная шкала – среднегеометрический титр антител:

Уровни антител (нажмите на картинке выше, чтобы увеличить)


Авторы подчеркивают, что вакцинальная защита от средней и тяжелой степени COVID-19 была выше, чем защита от инфекции: 79,2% и 81,5% после одной и двух доз соответственно.

Важно, что средний интервал между дозами вакцины у участников исследования был всего 33 дня. С увеличением интервала до 12 недель итоговая защита от "астразенеки" растет.

Читайте также: Доза Pfizer после одной или двух доз CoronaVac – что будет: исследование 

Но есть и хорошие новости: как пишут исследователи, Т-клеточный иммунитет был примерно таким же, как и против первоначального варианта вируса. Это может компенсировать ослабление антительной защиты, полагают они.

"Хотя заражение дельтой остается возможным из-за сниженной нейтрализации вызванными вакциной антителами, которые предотвращают проникновение вируса в клетки, защита от тяжелого заболевания может быть связана с поддержанием Т-клеточных ответов на вакцину", – пишут авторы исследования.

"Наши данные показывают, что две дозы вакцины AstraZeneca дают умеренную защиту от заражения дельтой и высокий уровень защиты против умеренного до тяжелого COVID-19", – говорится в выводах.

  • Хорошие новости: мРНК-вакцина против болезни Лайма сделала жертв "несъедобными" для клещей.
  • В Украине полностью вакцинированы около 11 млн человек: это самый низкий показатель в Европе (относительно полного населения страны), не считая идущую вровень с Украиной Боснию и Герцеговину.
  • В ЕС считают, что Pfizer должен адаптировать вакцину, если штамм омикрон будет опасным. Многие компании-производители вакцин уже начали готовиться к такому возможному повороту глобальной вакцинальной кампании. 

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Евгений Пилипенко
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