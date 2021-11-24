Кабмин ужесточает карантин в желтой зоне: COVID-документы будут нужны бизнесу и клиентам

Кабмин ужесточает ограничения в желтой зоне карантина в связи: COVID-сертификаты о вакцинации, выздоровлении или негативный результат теста на коронавирус нужны будут всем сотрудникам бизнеса и клиентам. Об этом сообщалось на заседании Кабмина.

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"Сегодня утвердим решение об изменении условий адаптивного карантина, которым будет усилено требования по вакцинации в желтых зонах карантина", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в желтых зонах карантина общественные заведения, учреждения культуры, спортзалы, рестораны и им подобные смогут работать при условии:

– вакцинации всего персонала хотя бы одной дозы, наличия негативного теста или сертификата о выздоровлении

– это же правило касается посетителей.

Также будет изменен срок действия желтого COVID-сертификата о вакцинации одной дозой. Он будет действовать 30 дней, а не 120 как было раньше.

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Марк Сировой

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