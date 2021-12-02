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Радуцкий об омикроне: Украина от него никуда не денется, даже если закрыть все границы

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 17:17
Радуцкий об омикроне: Украина от него никуда не денется, даже если закрыть все границы - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Украине никуда не деться от штамма коронавируса омикрон, даже если будут закрыты все границы. Об этом заявил глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий во время брифинга в кулуарах Верховной Рады.

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"Этот вирус уже есть в Европе, мы живем в глобальном мире и мы понимаем, что Украина от него никуда не денется, к сожалению. Даже закрытие всех границ не приведет к защите", – сказал Радуцкий.

Он сообщил, что на комитете по вопросам здоровья нации министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что украинские лаборатории способны распознать омикрон.

Радуцкий также сообщил, что официально случаи заражения этим вариантом вируса в Украине пока не подтверждены, но это не значит, что штамма в стране не существует – кто-то может переносить болезнь в легкой форме и не знать об этом.

По словам Радуцкого, Всемирная организация здравоохранения все еще не пришла к единому мнению в нескольких вопросах: насколько защищают вакцины от штамма омикрон, и насколько он опасен. Есть мнение, что этот вариант вируса не такой тяжелый по осложнениям, но при этом более "летучий" и поражает более молодых людей, но без тяжелых осложнений. Однако есть и другие мнения.

"Мы все ждем решение ВОЗ, чтобы окончательно понять это", – сказал Радуцкий.

Читайте также: Черный лебедь конца года. Новый штамм пошел по миру. Что уже случилось из-за омикрона?

Оксана Житнюк
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граница михаил радуцкий коронавирус COVID-19 штамм омикрон
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