"Токсичное сочетание". Глава ВОЗ назвал причину появления новых штаммов коронавируса

Появление новых вариантов коронавируса вызвано "токсичным сочетанием" низких уровней вакцинации и тестирования. Об этом заявил глава Всемироной организации здоровья Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба ВОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Тедроса, 23 страны сообщили о выявленных случаях заражения вариантом Омикрон, и в ВОЗ ожидают, что это число будет расти.

Глава ВОЗ поблагодарил Южную Африку и Ботсвану за быстрое обнаружение варианта Омикрон и сообщение о нем, и выразил обеспокоенность тем, что другие страны "наказывают их за то, что они поступают правильно".

Он призвал страны мира не запрещать въезд гражданам ЮАР и Ботсваны, а ограничиться стандартными противоэпидемическими мерами: тестированием пассажиров и введением карантина к международным путешественникам.

"Общие запреты на поездки не предотвратят международное распространение Омикрона", – уверен Тедрос.

Глава ВОЗ вновь призывать все страны оптимизировать меры общественного здравоохранения и социальные меры и обеспечить немедленную полную вакцинацию людей из групп высокого риска и уязвимых групп во всех странах.

Он напомнил, что Дельта-вариант по-прежнему распространен: сейчас почти все случаи коронавирусной болезни в мире вызваны Дельтой.

"В глобальном масштабе у нас есть токсичное сочетание низкого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования – рецепт для разведения и усиления вариантов", – резюмировал глава ВОЗ.

По состоянию на 30 ноября в Украине получили две дозы вакцины от коронавируса более 11 млн человек. Всего в стране сделано 24,5 млн прививок.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал иммунизацию третьей (бустерной) дозой вакцины против коронавируса в Украине с января 2022 года, но не исключил, что бустер могут ввести и раньше.

Читайте также: Черный лебедь конца года. Новый штамм пошел по миру. Что уже случилось из-за омикрона?

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.