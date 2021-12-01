UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Токсичное сочетание". Глава ВОЗ назвал причину появления новых штаммов коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 20:59
Тедрос Аданом Гебреисус (Фото: EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI)

Появление новых вариантов коронавируса вызвано "токсичным сочетанием" низких уровней вакцинации и тестирования. Об этом заявил глава Всемироной организации здоровья Тедрос Аданом Гебреисус, передает пресс-служба ВОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Тедроса, 23 страны сообщили о выявленных случаях заражения вариантом Омикрон, и в ВОЗ ожидают, что это число будет расти.

Глава ВОЗ поблагодарил Южную Африку и Ботсвану за быстрое обнаружение варианта Омикрон и сообщение о нем, и выразил обеспокоенность тем, что другие страны "наказывают их за то, что они поступают правильно".

Он призвал страны мира не запрещать въезд гражданам ЮАР и Ботсваны, а ограничиться стандартными противоэпидемическими мерами: тестированием пассажиров и введением карантина к международным путешественникам.

"Общие запреты на поездки не предотвратят международное распространение Омикрона", – уверен Тедрос.

Глава ВОЗ вновь призывать все страны оптимизировать меры общественного здравоохранения и социальные меры и обеспечить немедленную полную вакцинацию людей из групп высокого риска и уязвимых групп во всех странах.

Он напомнил, что Дельта-вариант по-прежнему распространен: сейчас почти все случаи коронавирусной болезни в мире вызваны Дельтой.

"В глобальном масштабе у нас есть токсичное сочетание низкого охвата вакцинацией и очень низкого уровня тестирования – рецепт для разведения и усиления вариантов", – резюмировал глава ВОЗ.

  • По состоянию на 30 ноября в Украине получили две дозы вакцины от коронавируса более 11 млн человек. Всего в стране сделано 24,5 млн прививок.
  • Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал иммунизацию третьей (бустерной) дозой вакцины против коронавируса в Украине с января 2022 года, но не исключил, что бустер могут ввести и раньше. 

Читайте также: Черный лебедь конца года. Новый штамм пошел по миру. Что уже случилось из-за омикрона?

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВОЗ коронавирус Тедрос Аданом Гебреисус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 