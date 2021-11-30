Ляшко анонсирует бустерную вакцинацию с января, но просит украинцев "не быть эгоистами"

Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал иммунизацию третьей (бустерной) дозой вакцины против коронавируса в Украине с января 2022 года, но не исключил, что бустер могут ввести и раньше. Об этом он сказал в интервью ВВС Украина.

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У Ляшко спросили, когда украинцы смогут рассчитывать на получение бустерной дозы вакцины против COVID-19.

"Ориентировочно мы рассчитываем, что это будет январь-февраль 2022-го, может и раньше", – сказал министр.

По словам Ляшко, если первой дозой будут вакцинированы хотя бы 60% украинцев, или хотя бы 50% населения получат вторую дозу, он как глава МОЗ сразу же примет решение о введении бустерной дозы.

Он также призвал украинцев "не быть эгоистами" и не требовать бустерную дозу уже сейчас, когда первую прививку в Украине не сделали большинству людей.

LIGA.net в конце октября 2021 года сообщали в Минздраве об утилизации 500 000 доз вакцины Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) от коронавируса по причине истечения срока годности.

в конце октября 2021 года сообщали в Минздраве об утилизации 500 000 доз вакцины Vaxzevria (Oxford-AstraZeneca) от коронавируса по причине истечения срока годности. В середине ноября стало известно, что МОЗ не намерен разрешать бустер вакциной AstraZeneca: выбросят еще сотни тысяч доз.

По состоянию на середину ноября о вакцинации против коронавируса одной или двумя дозами заявили 46% украинцев – менее чем за месяц этот показатель увеличился на 10%.

По состоянию на 30 ноября в Украине получили две дозы вакцины от коронавируса более 11 млн человек. Всего в стране сделано 24,5 млн прививок.

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Оксана Житнюк

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