Бустер Pfizer в Британии. Появились первые данные об эффективности защиты от COVID-19
Третья доза вакциной Pfizer при иммунизации против COVID-19 обеспечивает "очень высокий" уровень защиты от появления симптомов этого заболевания. По крайней мере, это справедливо в краткосрочной перспективе, пишут в препринте исследования на medRxiv британские ученые.
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Еще в сентябре 2021 года в стране начали предлагать бустер либо полной дозой Comirnaty (Pfizer-BioNTech), либо половиной дозы Spikevax (Moderna) людям старше 50 лет и лицам из других групп риска.
Третью дозу "пфайзером" или "модерной" там дают независимо от того, какой вакциной человек привился в основном курсе.
В этом исследовании проверили эффект от бустера Pfizer у лиц 50 лет и старше. Для сравнения брали людей, привитых двумя дозами, начиная с точки не менее чем в 140 дней после второй дозы, и также непривитых.
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Спустя две недели после бустера относительная его эффективность по сравнению с теми, кто получил только курс из двух доз AstraZeneca, составила 87,4%, и 84,4% – у прошедших курс Pfizer.
Если сравнивать с непривитыми, то эффективность бустера через две недели после него составила 93,1% для людей с курсом AstraZeneca, и 94% – Pfizer.
- В середине ноября 2021 года стало известно, что МОЗ не намерен разрешать бустер вакциной AstraZeneca: ее выбросят еще сотни тысяч доз.
- Когда в Украине разрешат бустер, никто не знает.
- 30 ноября в США рекомендовали бустер против ковида всем взрослым.
- Переболевшие vs вакцинированные: что с защитой от повторного заболевания – данные CDC.
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