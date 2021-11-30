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Бустер Pfizer в Британии. Появились первые данные об эффективности защиты от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 11:49
Бустер Pfizer в Британии. Появились первые данные об эффективности защиты от COVID-19 - Фото
Вакцинация в Израиле (фото - ЕРА)

Третья доза вакциной Pfizer при иммунизации против COVID-19 обеспечивает "очень высокий" уровень защиты от появления симптомов этого заболевания. По крайней мере, это справедливо в краткосрочной перспективе, пишут в препринте исследования на medRxiv британские ученые.

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Еще в сентябре 2021 года в стране начали предлагать бустер либо полной дозой Comirnaty (Pfizer-BioNTech), либо половиной дозы Spikevax (Moderna) людям старше 50 лет и лицам из других групп риска.

Третью дозу "пфайзером" или "модерной" там дают независимо от того, какой вакциной человек привился в основном курсе.

Курс AstraZeneca + бустер Pfizer (нажмите, чтобы увеличить)

В этом исследовании проверили эффект от бустера Pfizer у лиц 50 лет и старше. Для сравнения брали людей, привитых двумя дозами, начиная с точки не менее чем в 140 дней после второй дозы, и также непривитых.

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Спустя две недели после бустера относительная его эффективность по сравнению с теми, кто получил только курс из двух доз AstraZeneca, составила 87,4%, и 84,4% – у прошедших курс Pfizer.

Курс Pfizer + бустер Pfizer (нажмите, чтобы увеличить)

Если сравнивать с непривитыми, то эффективность бустера через две недели после него составила 93,1% для людей с курсом AstraZeneca, и 94% – Pfizer.

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Евгений Пилипенко
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