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Когда в Украине разрешат третью дозу вакцины от COVID-19: Ляшко не обнадежил желающих

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 14:15
Когда в Украине разрешат третью дозу вакцины от COVID-19: Ляшко не обнадежил желающих - Фото
Виктор Ляшко (фото - пресс-служба Минздрава)

Вопрос о дополнительной третьей дозе вакцины против COVID-19 для украинцев рассмотрят не ранее, чем в стране привьются по меньшей мере одной дозой 50% граждан, которым показана вакцинация. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил в кулуарах парламента.

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"Как только мы пересечем отметку в 50% вакцинированного населения в Украине, мы вернемся к вопросу бустерной дозы или повторной двукратной вакцинации против коронавирусной болезни", – сказал он.

Как уточнил глава Минздрава, по состоянию на 5 ноября этот показатель наблюдается только в Киеве (55% привиты по крайней мере одной дозой), приближаются к нему (уже 40%) Полтавская, Киевская и Днепропетровская области.

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Различные исследования показывают, что неполный курс вакцинации (одна доза) спустя как минимум две недели после инъекции минимально защищает от инфицирования коронавирусом, а до того – почти/практически никак. Защита против тяжелой болезни и смерти при этом значительно выше. Однако полноценную защиту обеспечивают две дозы – и также не ранее двух недель после второго укола.

Евгений Пилипенко
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