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Омикрон. В США призвали к бустерной вакцинации всех взрослых, Байден просит – без паники

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 06:52
Омикрон. В США призвали к бустерной вакцинации всех взрослых, Байден просит – без паники - Фото
Джо Байден (фото – ЕРА)

Из-за появления штамма коронавируса омикрон в США призвали всех привитых взрослых делать бустерную дозу вакцины от COVID-19. Об этом заявил на брифинге американский президент Джо Байден, соответствующая информация опубликована и американским Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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"Большинство американцев полностью вакцинированы, но еще не усилены. Если вам 18 лет или больше и вы прошли полную вакцинацию до 1 июня, сделайте бустерную дозу сегодня. Они бесплатны и доступны в 80 000 местах от побережья до побережья", – сказал Байден.

В CDC уточняют, что бустерную дозу вакцины следует делать через шесть месяцев после второй дозы вакцины препаратами Moderna или Pfizer/BioNTech. Если же человек был привит однодозной вакциной Johnson&Johnson, то бустерную дозу он должен получить через два месяца после первой прививки.

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"Этот вариант (омикрон, – ред.) – не повод для паники, а повод для беспокойства. У нас лучшая вакцина в мире, лучшие лекарства, лучшие ученые. И мы узнаем больше каждый день", – добавил на брифинге Байден.

Он также призвал вакцинироваться всех, кто еще этого не сделал, и напомнил – прививки в США могут получить те, кто старше пяти лет.

По словам Байдена, через несколько недель станет известно, насколько сильно вакцины защищают от штамма омикрон. Однако, говорит президент США, главный американский инфекционист Энтони Фаучи считает – вакцины "продолжат давать определенную защиту от тяжелого COVID-19".  

ВАЖНО. Пока нет данных, что омикрон (B.1.1.529) может вызывать более тяжелое течение болезни, чем прежние штаммы, или что нынешние вакцины против него действуют хуже. Есть подозрения, что он более заразен. Ученые призывают ждать первых исследований, а не паниковать. Даже если омикрон не более патогенный, чем дельта, его возможная повышенная заразность приведет к увеличению числа заболевших в определенный отрезок времени, и, как следствие, тех, кому понадобится помощь. Другими словами, больницы снова будут переполнены, медики вынуждены будут вводить триаж – сортировку пациентов на оказание помощи по их шансах на выживание, и откладывать плановые процедуры/операции. 

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Марк Сировой
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