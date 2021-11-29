Япония закрывает границы из-за омикрон-варианта

Япония объявила, что с 30 ноября приостанавливает въезд для всех иностранцев из-за распространения нового варианта коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

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"Мы идем на этот шаг в качестве чрезвычайной меры предосторожности, чтобы предотвратить наихудший для Японии сценарий развития событий", – сказал премьер-министр Фумио Кисида.

Япония фактически восстанавливает жесткий пограничный карантин для иностранцев, который был ослаблен в начале этого месяца для бизнес-поездок, иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов.

СПРАВКА. Штамм омикрон (B.1.1.529) впервые был выявлен в ЮАР, официально известно об около 100 зарегистрированных случаях. У варианта отмечено 32 мутации-отличия от исходного ("уханьского") штамма. Пока неизвестно, насколько снижена эффективность нынешних вакцин и приобретенного после болезни иммунитета против B.1.1.529, и снижена ли вообще. Но наличие совокупности мутаций, которые, как уже известно, по отдельности помогают другим штаммам либо быть более заразным, либо избегать иммунного ответа организма, либо и то, и другое одновременно, наталкивает ученых на неутешительные прогнозы.

26 ноября 2021 года ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, выявленный в ЮАР.

Из-за нового штамма ряд стран закрывают границы для людей из стран южной Африки, а Великобритания вводит дополнительные ограничения.

28 ноября Евросоюз опубликовал рекомендации в связи с появлением нового штамма.

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Сергей Бережной

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