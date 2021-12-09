Омикрон-ковид пока протекает у многих заразившихся в США легко, но есть "но" – глава CDC

Почти у всех 43 человек в США, о которых точно известно, что они инфицированы омикрон-штаммом коронавируса, болезнь COVID-19 протекает пока в легкой форме. Более трех четвертей из них вакцинированы, а треть – даже с бустером, сообщила AP директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) Рошель Валенски.

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Топ-чиновник здравоохранения страны подчеркнула, что пока клинические данные очень ограничены, а некоторые случаи заболевания могут становиться все более тяжелыми по прошествии нескольких дней и недель ("лаг" с госпитализациями). Первый случай заболевания в США был зарегистрирован 1 декабря.

Она сказала, что у заразившихся американцев "болезнь протекает в легкой форме" почти во всех случаях, с зафиксированными симптомами в основном в виде кашля, заложенности носа и упадка сил.

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По словам представителя CDC, один человек был госпитализирован, но о смертельных случаях не сообщалось.

Тем не менее, предостерегла Валенски, эти статистические данные пока мало о чем говорят, так как большинство из заразившихся – молодые люди, которые обычно легче переносят COVID-19. Около трети из них путешествовали за границу.

В CDC напомнили, что для достижения максимального эффекта от бустера требуется около двух недель, и некоторые из заразившихся получили последнюю дозу ранее этого срока.

По данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон был впервые обнаружен в южной Африке в прошлом месяце и с тех пор зарегистрирован уже в 57 странах. По предварительным данным, он вытесняет в популяции дельту. Пока что менее 1% случаев COVID-19 в США на прошлой неделе были от омикрона; на дельту пока приходится более 99%.

CDC пытается установить, вызывает ли омикрон более легкое или более тяжелое заболевание, чем другие типы коронавируса, или он плюс-минус такой же патогенный. В ЮАР госпитализации начали резко "ползти" вверх.

ВАЖНО. Вчера одна из топ-вирусологов ФРГ . Вчера одна из топ-вирусологов ФРГ показала результаты тестов нейтрализации псевдовируса с шипами омикрона антителами после вакцинации. Выяснилось, что предотвращения заражения клеток при этом практически нет. Вот результаты еще двух тестов . Ученые предостерегают от высказывания "вакцины перестали работать" – это не так. Более того, лабораторные тесты нейтрализации – не равны эффективности иммунитета. У привитых и/или переболевших есть еще и клеточный иммунитет, который, как полагают ученые, менее чувствительный к мутациям вируса, чем гуморальный (антитела), и должен справляться с "утяжелением" заразившихся до тяжелого и критического течения COVID-19.

Вчера производитель вакцины Pfizer-BioNTech заявил, что, хотя две дозы могут оказаться неэффективными против заражения омикроном, срочные лабораторные тесты показали, что третья доза повысила уровни антител, которые его нейтрализуют, в 25 раз (то есть, уровни омикрон-нейтрализующих антител были аналогичны уровням, доказавшим свою высокую защиту от более ранних штаммов после двух доз). Однако это пиковые показатели вскоре после бустера.

Тесты "в пробирке" показали, что для того же уровня нейтрализации омикрона нужно в 25 раз больше антител, чем для первоначального штамма.

Евгений Пилипенко

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