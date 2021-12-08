Как сыворотка крови привитых Pfizer обезвреживает омикрон. Спойлер – есть проблемы: данные

Опубликованы первые выводы из лабораторных экспериментов, определяющих степень "ускользания" омикрон-штамма коронавируса от антител после вакцины Pfizer-BioNTech. Результаты разнятся.

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В препринте небольшого исследования ученых лаборатории профессора Алекса Сигала (Африканский НИИ здравоохранения в ЮАР) проверяли, как сыворотка "послевакцинной" крови мешала реальному омикрону заражать клетки. Проверена кровь 12 привитых двумя дозами человек.

Как видно по графику ниже, сыворотка привитых даже при разбавлении более чем в тысячу раз на 50% снижала степень заражения клеток "старым" штаммом (еще из 2020 года). Справа на графике видно, что с омикроном для снижения уровня заражения на те же 50% плазму можно разбавить лишь в 30 с небольшим раз.

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Если говорить очень грубо, при омикроне эффективность вакцины якобы снизилась в 40 раз (для сравнения: для дельты этот показатель – восьмикратное снижение).

Гораздо лучше от омикрона защищены те, кто вакцинировался и переболел (зеленые линии). Кровь пяти из шести человек, которые были вакцинированы после COVID-19, по-прежнему нейтрализовала омикрон. То есть, полагают авторы, бустерная доза, вероятно, значительно усилит защиту.

"Уход омикрона от нейтрализации сывороткой после Pfizer неполный. Перенесенная инфекция+вакцинация нейтрализует его. Это лучше, чем я ожидал от омикрона. Тот факт, что ему по-прежнему нужен рецептор ACE2 на наших клетках для заражения и что ускользание неполное, означает, что омикрон – решаемая проблема с уже доступными людям инструментами", – обнадежил Сигал в Twitter.

Он уточнил, что лаборатория не тестировала кровь людей после бустера, так как его пока не дают в ЮАР. Профессор подчеркнул, что исследование предварительное и его результаты нельзя экстраполировать на то, как вакцина защищает живого человека, а не клетки в пробирке.

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Кроме того, появились первые данные о нейтрализации псевдовируса с "шипами" омикрона из лаборатории в Стокгольме. Их результаты чуть другие: замечено снижение кратности нейтрализации в сравнении с "уханьским" штаммом от 1 до 23 раз.

В этой лаборатории проверили 17 случайных доноров крови и группу из 17 ранее инфицированных и, возможно, привитых затем медработников (с более высокими средними титрами нейтрализующих антител против "уханя", чем у доноров крови).

"Почти все проанализированные образцы сыворотки сохранили некоторую нейтрализующую активность против омикрона", – пишут они, добавляя, что нужны более масштабные и тщательные исследования.

Важно, что тесты нейтрализации вируса антителами не дают четкий ответ на вопрос, как переболеет заразившийся человек, и получит ли он развитие COVID-19 вообще.

Евгений Пилипенко

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