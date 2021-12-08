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Польша меняет правила въезда из-за COVID-19: теперь требуется еще и ПЦР-тест

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 11:14
Польша меняет правила въезда из-за COVID-19: теперь требуется еще и ПЦР-тест - Фото
Фото: depositphotos.com

С 15 декабря Министерство здравоохранения Польши вводит дополнительные правила для пересечения границы из-за появления омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения на странице Twitter.

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Прибывшие в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

С 1 по 17 декабря Польша ужесточила карантинные ограничения: прекращены авиасообщения с семью странами юга Африки: Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и ЮАР.

Прибывшие в Польшу должны пройти обязательный 14-дневный карантин. Ограничения не распространяются на тех, кто:

  • прошел полный курс вакцинации, и прошло 14 дней после получения последней дозы вакцины (считая со дня, следующего после дня прививки). Чтобы подтвердить прохождение иммунизации, необходимо иметь цифровой сертификат ЕС или другой документ на английском или польском языке;
  • переболел COVID-19 не ранее чем за 6 месяцев до дня пересечения границы;
  • предоставил отрицательный результат теста на COVID-19, заверенный европейским цифровым сертификатом COVID или другим документом на польском или английском языке;
  • являются детьми до 12 лет, которые путешествуют на попечении взрослых, привитых против COVID-19 или имеют отрицательный результат теста на COVID-19;
  • подпадает под другие исключения.

Офіційна сторінка МОЗ Польщі у Twitter
Марина Тищенко
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польша коронавирус пцр-тест COVID-сертификат омикрон
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