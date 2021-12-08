Коронавирус. Завтра начнут отстранять от работы невакцинированных – список профессий

Завтра, 9 декабря, начинает действовать указ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий, невакцинированных сотрудников будут отстранять от работы. Об этом напомнил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

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"С 9 декабря, то есть уже завтра, вступает в силу указ Минздрава о расширении списка профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной", – сказал Ляшко.

По его словам, речь идет о:

– работниках предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

– работниках учреждений, которые предоставляют социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

– работниках стратегических предприятий (Укрпошта, Укразализныця и подобные, полный список – здесь).

В Минздраве ранее отмечали, что невакцинированных сотрудников этих профессий должны отстранять от работы без сохранения зарплаты. Обязательной вакцинации не подлежат лишь те, у кого есть абсолютные противопоказания к прививке.

Ляшко отметил, что не будут отстранять от работы сотрудников, которые получили хотя бы одну дозу вакцины. Также после вакцинации хотя бы одной дозой должно прекращаться отстранение, если его уже применили к работнику.

"Получение хотя бы первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае он (сотрудник, – ред.) должен быть допущен к работе", – сказал глава Минздрава.

С 8 ноября невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы.

Невакцинированные сотрудники должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты, также на период отстранения им не будут оплачиваться больничные. В Минздраве объяснили процедуру отстранения от работы невакцинированных работников.

На утро 8 декабря в Украине хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили 13,9 млн человек, две – 12,04 млн, сообщала пресс-служба Минздрава.

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Марк Сировой

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