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Коронавирус. Завтра начнут отстранять от работы невакцинированных – список профессий

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 10:47
Коронавирус. Завтра начнут отстранять от работы невакцинированных – список профессий - Фото
Виктор Ляшко. Фото из его Facebook-страницы

Завтра, 9 декабря, начинает действовать указ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса для ряда профессий, невакцинированных сотрудников будут отстранять от работы. Об этом напомнил на брифинге глава Минздрава Виктор Ляшко.

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"С 9 декабря, то есть уже завтра, вступает в силу указ Минздрава о расширении списка профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной", – сказал Ляшко.

По его словам, речь идет о:

– работниках предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

– работниках учреждений, которые предоставляют социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

– работниках стратегических предприятий (Укрпошта, Укразализныця и подобные, полный список – здесь).

В Минздраве ранее отмечали, что невакцинированных сотрудников этих профессий должны отстранять от работы без сохранения зарплаты. Обязательной вакцинации не подлежат лишь те, у кого есть абсолютные противопоказания к прививке.

Ляшко отметил, что не будут отстранять от работы сотрудников, которые получили хотя бы одну дозу вакцины. Также после вакцинации хотя бы одной дозой должно прекращаться отстранение, если его уже применили к работнику.

"Получение хотя бы первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае он (сотрудник, – ред.) должен быть допущен к работе", – сказал глава Минздрава.

Читайте также: Обязательная вакцинация: Денисова просит дать правовую оценку отстранению сотрудников

Марк Сировой
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отстранение вакцинация вакцина профессии коронавирус COVID-19
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