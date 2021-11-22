Обязательная вакцинация: Денисова просит дать правовую оценку отстранению сотрудников

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила запросы в Минэкономики и Госслужбу по вопросам труда, чтобы они дали правовую оценку процедуре отстранения от работы невакцинированных против COVID-19 сотрудников. Об этом она сообщила в своем Facebook.

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Также она отметила, что обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность дистанционной работы для представителей профессий, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса.

"Никто не может оказывать политическое, социальное или иное давление, а также дискриминацию, в случае отказа от вакцинации", – процитировала Денисова пункт из резолюции ПАСЕ.

Омбудсмен сообщила, что получила от украинцев более 1200 обращений по поводу обязательной вакцинации против COVID-19.

По ее словам, приказ Минздрава на практике может привести к нарушению права на добровольность вакцинации против COVID-19 и права на труд, поэтому она обратилась к премьер-министру с просьбой рассмотреть удаленку для таких сотрудников.

С 8 ноября 2021-го невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. Также на период отстранения им не будут оплачиваться больничные.

9 ноября список профессий с обязательной вакцинацией расширили. Туда включили сотрудников центральных органов власти и предприятий "имеющих стратегическое значение для экономики", а также работников соцуслуг. Невакцинированных будут отстранять от работы с 9 декабря.

11 ноября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что планируется вновь расширить перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19: туда хотят включить медработников, работников местного самоуправления и коммунальной сферы.

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Оксана Житнюк

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