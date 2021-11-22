UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обязательная вакцинация: Денисова просит дать правовую оценку отстранению сотрудников

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2021, 17:45
Обязательная вакцинация: Денисова просит дать правовую оценку отстранению сотрудников - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила запросы в Минэкономики и Госслужбу по вопросам труда, чтобы они дали правовую оценку процедуре отстранения от работы невакцинированных против COVID-19 сотрудников. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также она отметила, что обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть возможность дистанционной работы для представителей профессий, подлежащих обязательной вакцинации против коронавируса.

"Никто не может оказывать политическое, социальное или иное давление, а также дискриминацию, в случае отказа от вакцинации", – процитировала Денисова пункт из резолюции ПАСЕ.

Омбудсмен сообщила, что получила от украинцев более 1200 обращений по поводу обязательной вакцинации против COVID-19.

По ее словам, приказ Минздрава на практике может привести к нарушению права на добровольность вакцинации против COVID-19 и права на труд, поэтому она обратилась к премьер-министру с просьбой рассмотреть удаленку для таких сотрудников.

Обязательная вакцинация: Денисова просит дать правовую оценку отстранению сотрудников

  • С 8 ноября 2021-го невакцинированных педагогов и чиновников начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. Также на период отстранения им не будут оплачиваться больничные.
  • 9 ноября список профессий с обязательной вакцинацией расширили. Туда включили сотрудников центральных органов власти и предприятий "имеющих стратегическое значение для экономики", а также работников соцуслуг. Невакцинированных будут отстранять от работы с 9 декабря.
  • 11 ноября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что планируется вновь расширить перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19: туда хотят включить медработников, работников местного самоуправления и коммунальной сферы.

Читайте также: Зеленский ответил на петицию о "принудительной вакцинации": обратился в Раду и Кабмин

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус вакцинация Людмила Денисова отстранение COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 