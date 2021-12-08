Коронавирус. Ученые показали первые фото омикрон-штамма SARS-CoV-2: два снимка

С помощью электронного микроскопа получено первое изображение изолята омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Фото разместил сайт медицинского факультета Университета Гонконга.

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Слева на фото ниже – электронная микрофотография с относительно низким увеличением. На ней видно клетки эпителия почки африканской зеленой мартышки (Vero E6) после заражения омикроном. Видно их повреждение с набухшими везикулами, которые содержат маленькие черные вирусные частицы.

Справа – электронная микрофотография с гораздо большим увеличением. Там также показана инфицированная клетка Vero E6 с кучкой вирусных частиц с "шипами" в форме короны на их поверхности (в красном прямоугольнике).

Версия изображения в высоком разрешении и формате TIFF доступна здесь.

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Евгений Пилипенко

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