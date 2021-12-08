Коронавирус. Ученые показали первые фото омикрон-штамма SARS-CoV-2: два снимка
С помощью электронного микроскопа получено первое изображение изолята омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Фото разместил сайт медицинского факультета Университета Гонконга.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Слева на фото ниже – электронная микрофотография с относительно низким увеличением. На ней видно клетки эпителия почки африканской зеленой мартышки (Vero E6) после заражения омикроном. Видно их повреждение с набухшими везикулами, которые содержат маленькие черные вирусные частицы.
Справа – электронная микрофотография с гораздо большим увеличением. Там также показана инфицированная клетка Vero E6 с кучкой вирусных частиц с "шипами" в форме короны на их поверхности (в красном прямоугольнике).
Версия изображения в высоком разрешении и формате TIFF доступна здесь.
- Несмотря на глобальный переполох из-за появления омикрона (B.1.1.529), Минздрав не планирует новые ограничения на новогодние праздники.
- ВОЗ также просит не паниковать по поводу омикрона, но подготовиться к его распространению.
- Глава Минздрава ЮАР утверждает (по анекдотическим, вероятно, сведениям), что омикрон не вызывает тяжелого COVID-19 у вакцинированных.
- 6 декабря 2021 года в ВОЗ заявили (по доступным им данным), что "от омикрона пока никто не умер".
- Аргументы за то, зачем прививаться после COVID-19 и когда лучше: исследование по вакцинам Moderna и Pfizer.
Читайте спецпроект: Дожить до утра. Кто и как помогает пациентам доставать кислород после выписки
Комментарии