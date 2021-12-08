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Коронавирус. Ученые показали первые фото омикрон-штамма SARS-CoV-2: два снимка

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 09:53
Коронавирус. Ученые показали первые фото омикрон-штамма SARS-CoV-2: два снимка - Фото
Вирус SARS-CoV-2 в ложном цвете, штамм из 2020 года (фото - NIAID)

С помощью электронного микроскопа получено первое изображение изолята омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2. Фото разместил сайт медицинского факультета Университета Гонконга.

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Слева на фото ниже – электронная микрофотография с относительно низким увеличением. На ней видно клетки эпителия почки африканской зеленой мартышки (Vero E6) после заражения омикроном. Видно их повреждение с набухшими везикулами, которые содержат маленькие черные вирусные частицы.

Справа – электронная микрофотография с гораздо большим увеличением. Там также показана инфицированная клетка Vero E6 с кучкой вирусных частиц с "шипами" в форме короны на их поверхности (в красном прямоугольнике).

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его

Версия изображения в высоком разрешении и формате TIFF доступна здесь.

Читайте спецпроект: Дожить до утра. Кто и как помогает пациентам доставать кислород после выписки

Евгений Пилипенко
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