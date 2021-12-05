UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зачем прививаться после COVID-19 и когда лучше: исследование по вакцинам Moderna и Pfizer

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2021, 13:50
Зачем прививаться после COVID-19 и когда лучше: исследование по вакцинам Moderna и Pfizer - Фото
Вакцина Spikevax от Moderna (фото — Минздрав)

Вакцинированные после коронавирусной инфекции значительно лучше защищены от повторной инфекции, чем привитые неболевшие. Это и другие моменты в работе иммунной системы человека подтвердили в публикации в JAMA Network катарские ученые.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Исследование проведено в этой ближневосточной стране среди ~1,5 млн привитых вакцинами Moderna и Pfizer с 21 декабря 2020 по 19 сентября 2021 года. Случаи прорыва иммунной защиты собирали спустя 14 дней после второй дозы. В группе привитых Pfizer было около 100 000 ранее переболевших и около 290 000 не болевших (средний возраст 37 лет; 68% мужчин). Соответствующие цифры по Moderna – 58 000 и 170 000 (36 лет; 73%).

Среди вакцинированных Pfizer 159 повторных инфекций произошли у тех, кто ранее болел, и 2509 у тех, кто не болел. Цифры по Moderna – 43 и 368 соответственно.

Читайте также: Омикрон не вызывает тяжелого COVID-19 у вакцинированных – глава Минздрава ЮАР 

Кумулятивная частота инфицирования в периоде 120 суток среди привитых Pfizer составила 0,15% у болевших до вакцинации, и 0,83% у неболевших, у Moderna – 0,11% и 0,35% соответственно.

Нажмите графики выше, чтобы увеличить их

Таким образом, пишут авторы, предшествующая вакцинации инфекция связана со значимым снижением риска прорывной инфекции среди тех, кто затем привился Pfizer и Moderna.

Также выяснилось, что когда первой дозой прививали через полгода после болезни и больше, у таких был ниже риск прорывной инфекции, чем у тех, кто получил первую дозу в период меньший, чем полгода после болезни (скорректированные риски – 0,62 для Pfizer и 0,40 для Moderna).

Между тем исследователи предостерегают: для людей из групп риска и в районах/временных рамках высокой заболеваемости тактика "после болезни лучше привьюсь позднее, чем раньше" может быть неоправданной из-за высокого риска заразиться до получения такого бустера.

Читайте также: Бустер Pfizer в Британии. Появились первые данные об эффективности защиты от COVID-19

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
исследование вакцинация вакцина прививка заражение иммунитет инфекция коронавирус COVID-19 Pfizer мРНК Moderna реинфекция Pfizer-BioNTech Comirnaty Spikevax прорывная инфекция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 