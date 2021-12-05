Зачем прививаться после COVID-19 и когда лучше: исследование по вакцинам Moderna и Pfizer

Вакцинированные после коронавирусной инфекции значительно лучше защищены от повторной инфекции, чем привитые неболевшие. Это и другие моменты в работе иммунной системы человека подтвердили в публикации в JAMA Network катарские ученые.

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Исследование проведено в этой ближневосточной стране среди ~1,5 млн привитых вакцинами Moderna и Pfizer с 21 декабря 2020 по 19 сентября 2021 года. Случаи прорыва иммунной защиты собирали спустя 14 дней после второй дозы. В группе привитых Pfizer было около 100 000 ранее переболевших и около 290 000 не болевших (средний возраст 37 лет; 68% мужчин). Соответствующие цифры по Moderna – 58 000 и 170 000 (36 лет; 73%).

Среди вакцинированных Pfizer 159 повторных инфекций произошли у тех, кто ранее болел, и 2509 у тех, кто не болел. Цифры по Moderna – 43 и 368 соответственно.

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Кумулятивная частота инфицирования в периоде 120 суток среди привитых Pfizer составила 0,15% у болевших до вакцинации, и 0,83% у неболевших, у Moderna – 0,11% и 0,35% соответственно.

Таким образом, пишут авторы, предшествующая вакцинации инфекция связана со значимым снижением риска прорывной инфекции среди тех, кто затем привился Pfizer и Moderna.

Также выяснилось, что когда первой дозой прививали через полгода после болезни и больше, у таких был ниже риск прорывной инфекции, чем у тех, кто получил первую дозу в период меньший, чем полгода после болезни (скорректированные риски – 0,62 для Pfizer и 0,40 для Moderna).

Между тем исследователи предостерегают: для людей из групп риска и в районах/временных рамках высокой заболеваемости тактика "после болезни лучше привьюсь позднее, чем раньше" может быть неоправданной из-за высокого риска заразиться до получения такого бустера.

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Евгений Пилипенко

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