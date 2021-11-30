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В Германии бизнесмен-авантюрист сделал свою "вакцину" от COVID-19, привился и колол людей

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 14:45
В Германии бизнесмен-авантюрист сделал свою
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Германии 74-летний предприниматель Винфрид Штекер разработал и произвел собственную "вакцину" от коронавируса. До того, как его деятельность пресекла полиция, мужчина успел привить около 50 человек, в том числе и себя. Об этом пишет The Insider.

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Штекер получил в Германии медицинское образование и много лет руководит своей компанией по лабораторной диагностике. В начале пандемии COVID-19 он заявил, что будет создавать собственную вакцину от коронавируса.

Биопрепарат немец создал еще весной 2020 года. Технически, по его словам, это был несложный процесс, а обязательное тестирование на животных и людях он решил не проводить.

27 ноября 2021 года Штекер открыл в аэропорту города Любек прививочный центр. К нему выстроилась очередь около 150 человек, до приезда полиции укол получили порядка 50 пациентов. 

Разработчик также получил три дозы собственной "вакцины". Как показало время, побочных эффектов у него не было. Результаты более подробных исследований неизвестны, и неизвестно, есть ли они вообще.

Штекер якобы был "особенно популярен" среди антивакцинаторов, он смог некоторых из них переубедить в пользу собственной прививки.

Сейчас немецкого медика-авантюриста ждет суд.

  • Весной 2021-го сербский президент Александр Вучич пообещал раздать всем, кто привьется, по $30, а в Нью-Джерси запустили программу "пиво за укол".
  • 30 октября в Укрпоште сообщили, что разыграют между вакцинированными сотрудниками 1 млн грн для того, чтобы мотивировать их привиться.
  • В ноябре этого же года в Австралии женщина выиграла $1 млн в лотерею для вакцинированных против COVID-19.

Читайте также: Вакцинация снижает риск заражения "дельтой" и ускоряет избавление от вируса: исследование

Яна Катасонова
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Германия вакцина коронавирус COVID-19 Винфрид Штекер
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