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В Австралии женщина выиграла $1 млн за вакцинацию против COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 17:27
В Австралии женщина выиграла $1 млн за вакцинацию против COVID-19 - Фото
Вакцинация (Фото: depositphotos.com)

В Австралии женщина выиграла $1 млн в лотерею для вакцинированных против COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

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Деньги в лотерею были вложены группой филантропов и компаний Million Dollar Vax Alliance с целью повысить уровень вакцинации в Австралии.

В лотерее участвовали почти три миллиона человек, а единственной в Австралии победительницей стала 25-летняя Джоанн Чжу – она выиграла $1 млн.

Женщина рассказала, что планирует потратить часть денег на воссоединение с семьей.

"Я хочу вылететь с семьей из Китая первым классом и разместить их в пятизвездочном отеле на китайский Новый год, если границы будут открыты", – сказала Джоанн Чжу.

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Оксана Житнюк
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вакцинация Австралия лотерея выигрыш коронавирус COVID-19
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