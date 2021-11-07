В Австралии женщина выиграла $1 млн за вакцинацию против COVID-19

В Австралии женщина выиграла $1 млн в лотерею для вакцинированных против COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Деньги в лотерею были вложены группой филантропов и компаний Million Dollar Vax Alliance с целью повысить уровень вакцинации в Австралии.

В лотерее участвовали почти три миллиона человек, а единственной в Австралии победительницей стала 25-летняя Джоанн Чжу – она выиграла $1 млн.

Женщина рассказала, что планирует потратить часть денег на воссоединение с семьей.

"Я хочу вылететь с семьей из Китая первым классом и разместить их в пятизвездочном отеле на китайский Новый год, если границы будут открыты", – сказала Джоанн Чжу.

Весной 2021-го сербский президент Александр Вучич пообещал раздать всем, кто привьется, по $30, а в Нью-Джерси запустили программу "пиво за укол".

30 октября в Укрпоште сообщили, что разыграют между вакцинированными сотрудниками 1 млн грн для того, чтобы мотивировать их привиться.

Читайте также: В Оксфордском университете выбрали слово 2021 года

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.