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В Оксфордском университете выбрали слово 2021 года

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 10:29
В Оксфордском университете выбрали слово 2021 года - Фото
Фото: EPA

Словом 2021 года стало слово "vax" (вакцинироваться, вакцина). Об этом сказано в пресс-релизе издательства Оксфордского университета.

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По состоянию на сентябрь 2021-го слово использовали в 72 раза чаще, чем за тот же период в прошлом году.

Оно породило много производных, которые сейчас "можно наблюдать в широком диапазоне неформальных контекстов", отмечают в пресс-релизе.

Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем "vax", отмечено в исследовании. 

В Оксфордском университете сообщают, что в конце 2020 года наиболее часто использовались слова, связанные с испытаниями и разработкой вакцины, позже – с процессом вакцинации.

На протяжении 2021 года увеличивалось количество терминов, связанных с подтверждением статуса вакцинированного, с количеством полученных доз и с противниками вакцинации.

В Оксфордском университете выбрали слово 2021 года

  • 29 октября 2021 года в Ивано-Франковске в центре вакцинации от коронавируса в ТРЦ Панорама PLAZA после окончания работы центра желающие привиться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока всех не вакцинируют.
  • 30 октября в Укрпоште сообщили, что разыграют между вакцинированными сотрудниками 1 млн грн для того, чтобы мотивировать их привиться.

Читайте также: Коронавирус. В Украине за неделю вакцинировали больше людей, чем за весь июнь

Виктория Найдёнова
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