В Ивано-Франковске желающие привиться блокировали медиков в центре вакцинации: видео

В Ивано-Франковске в центре вакцинации от коронавируса в ТРЦ Панорама PLAZA после окончания работы центра желающие привиться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока всех не вакцинируют. Об этом центр вакцинации сообщил в Facebook.

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Там пояснили, что центр работает до 20:00. К этому времени вакцинироваться успели не все в очереди.

"Желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не повакцинируют всех до последнего посетителя", – сказано в сообщении.

В центре говорят, что ситуацию удалось разрешить только после вмешательства полиции.

"Обращаемся к жителям и гостям города: медицинские работники работают для Вас и с Вами, но они обычные люди, мамы, дочери и жены. И, иногда, просто уставшие и заработанные люди. Такими же, как и Вы все. У них есть свои обязанности и графики работы, согласно которым и работают", – сказано в сообщении медиков.

Вместе с тем, местное издание Галка пишет, что конфликт возник из-за того, что в центре вакцинации закончилась вакцина.

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Вадим Ребрина

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