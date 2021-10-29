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В Ивано-Франковске желающие привиться блокировали медиков в центре вакцинации: видео

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 23:19
В Ивано-Франковске желающие привиться блокировали медиков в центре вакцинации: видео - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: пресс-служба Киевской ОГА)

В Ивано-Франковске в центре вакцинации от коронавируса в ТРЦ Панорама PLAZA после окончания работы центра желающие привиться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока всех не вакцинируют. Об этом центр вакцинации сообщил в Facebook.

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Там пояснили, что центр работает до 20:00. К этому времени вакцинироваться успели не все в очереди.

"Желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не повакцинируют всех до последнего посетителя", – сказано в сообщении.

В центре говорят, что ситуацию удалось разрешить только после вмешательства полиции.

"Обращаемся к жителям и гостям города: медицинские работники работают для Вас и с Вами, но они обычные люди, мамы, дочери и жены. И, иногда, просто уставшие и заработанные люди. Такими же, как и Вы все. У них есть свои обязанности и графики работы, согласно которым и работают", – сказано в сообщении медиков.

В Ивано-Франковске желающие привиться блокировали медиков в центре вакцинации: видео

Вместе с тем, местное издание Галка пишет, что конфликт возник из-за того, что в центре вакцинации закончилась вакцина.

Читайте также: Украинцы начали массово вакцинироваться. За три дня – под 700 000 человек: фото очередей



Вадим Ребрина
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вакцинация коронавирус
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