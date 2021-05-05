Бокал пива и $30 за укол. Как страны пытаются мотивировать людей вакцинироваться от COVID

Власти стран прибегают к различным ухищрениям в попытке убедить население вакцинироваться от коронавируса. Если кто-то берет собственным примером, то в Сербии и в США мотивировать решили материально: сербский президент Александр Вучич пообещал раздать всем, кто привьется, по $30 – пишет Pink, а в Нью-Джерси запустили программу "пиво за укол".

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В США с инициативой раздавать вакцинированным пиво выступил губернатор штата Фил Мерфи. Он написал в Twitter, что любой житель Нью-Джерси в возрасте старше 21 года, который привьется от COVID-19 и покажет справку об этом в пивоварне-участнице программы, получит бесплатный бокал пива.

А вот в Сербии решили, что будет лучше поощрять процесс вакцинации деньгами. Чтобы получить 300 динаров (около $30) от президента, необходимо быть старше 16 лет и успеть получить одну или две дозы вакцины от коронавируса до 31 мая.

Также Вучич решил предоставить вакцинированным дополнительно право на оплачиваемый отпуск по болезни – всем остальным такие отпуска оплачиваться не будут.

На 25 апреля 2021 года во всем мире вакцинировали около 1 млрд человек, в основном в богатых странах.

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Дарья Мостовая

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