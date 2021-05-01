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Вакцинация в разгаре. В Одессе китайской CoronaVac привили 1000 китайцев – Радио Свобода

01.05.2021, 18:00
Вакцинация в разгаре. В Одессе китайской CoronaVac привили 1000 китайцев – Радио Свобода - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Одессе около 1000 китайцев получили первую дозу вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщила в ответе на запрос Радио Свобода региональный координатор кампании вакцинации в Одесской области Оксана Денисенко.

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По словам Денисенко, вакцинация граждан Китая в Одессе состоялась по решению оперативного штаба Министерства здравоохранения от 2 апреля текущего года. "Согласно организации процессов, территориально для проведения прививок было определено Киев, Одессу и Харьков", – говорится в ответе.

Также координатор отметила, что ответить на вопрос, выделялись ли эти дозы из общей партии, закупленной Украиной, или же это была отдельная поставка, могут только в Министерстве здравоохранения.

Ранее, в комментарии РС главный санврач Виктор Ляшко уже заявлял, что посольство Китая пообещало Украине увеличить украинскую квоту у китайских производителей вакцин, а также способствовать оперативному получению уже заказанной вакцины. Взамен Украина сделала вакцинацию представителей китайской диаспоры в стране приоритетной.

  • 30 апреля в Украину прибыло 500 000 доз вакцины CoronaVac.

Читайте также: Появились первые данные об эффективности дозы CoronaVac в пораженной "мутантом" Бразилии

Дарья Мостовая
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