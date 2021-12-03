Коронавирус. Бустерную вакцину могут разрешить через 9 месяцев после второй дозы – МОЗ

В Украине могут разрешить делать бустерную дозу вакцины против коронавируса через девять месяцев после завершения первого курса иммунизации. Это будет зависеть от решения Европейского Союза, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в кулуарах Верховной Рады.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Ляшко, сейчас Евросоюз говорит, что в ЕС будут делать бустерную дозу после девяти месяцев. Украина же электронные COVID-сертификаты и всю нормативную базу согласовывала с законодательством именно ЕС, отметил министр.

"Если они примут это предложение, которое выдвинули ученые ЕС, если оно будет одобрено на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины", – сказал он.

Минздрав отдельно выйдет с позицией о бустерной дозе, пообещал министр.

"На 1 мая у нас будет 200 000 человек, которым нужно ревакцинироваться, то есть пройдет год с момента завершения курса прививок. Основная масса людей начала вакцинироваться с мая, июня, июля. Поэтому время у нас еще есть", – добавил Ляшко.

По словам министра, Украина готова технически и по наличию вакцин в любой момент запустить бустерные прививки или расширить кампанию по иммунизации, в частности прививать возрастную категорию 12+ или даже 5+, если будет зарегистрирован необходимый препарат.

Читайте также: Бустер после курса CoronaVac. Что дала третья доза этой же вакциной, Pfizer и AstraZeneca

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.