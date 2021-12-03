Более 37% взрослых украинцев полностью привиты против COVID-19 – МОЗ

В Украине уже 43,8% взрослого населения получили как минимум одну прививку против COVID-19, 37,2% – прошли полный курс вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В МОЗ напомнили: согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составлять 40%. Также ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал бустерную вакцинацию ориентировочно с января 2022 года – по его словам, для этого нужно, чтобы первой дозой были вакцинированы хотя бы 60% украинцев, или чтобы хотя бы 50% получили вторую дозу.

Всего в Украине было сделано более 25 млн прививок против COVID-19.

С начала вакцинальной кампании в Украине против ковида привились 13 610 070 человек, из них получили одну дозу – 13 610 068 человек, полный курс прошли 11 549 490 человек.

За минувшие сутки, 2 декабря, вакцинировались 206 710 человек. Одну дозу получили 70 581 украинцев, полностью иммунизированы – 136 129 человек.

Сайт МОЗ на данный момент недоступен, новость будет дополнена разбивкой по вакцинам, когда он возобновит работу.

По состоянию на середину ноября о вакцинации против коронавируса одной или двумя дозами заявили 46% украинцев – менее чем за месяц этот показатель увеличился на 10%.

26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР. Из-за него ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки. Сегодня Украина закрывает въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

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Оксана Житнюк

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