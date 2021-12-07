Ляшко о карантине на новогодние праздники: Ограничения не планируем

В Украине на новогодние и рождественские праздники не планируют усиливать карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сказал глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире 24 канала.

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"Украина уже находится в адаптивном карантине, и к новогодним праздникам введение дополнительных ограничений не планируется", – отметил министр.

По словам Ляшко, такое решение приняли вопреки тому, что в 2021 году праздники спровоцировали новую волну. Затем ограничения усилили – это позволило уменьшить последствия.

Ляшко призвал украинцев позаботиться о безопасности – праздновать Новый год и Рождество "в изоляции с родными, а также полным курсом вакцинации".

За прошедшие сутки в Украине выявили под 4500 заболевших коронавирусом, больше всего – в Киеве.

По данным Минздрава, на утро 6 декабря в Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой 13,75 млн человек, двумя – 11,8 млн.

С 6 декабря Киев и восемь областей выходят из красной зоны карантина, введенной из-за эпидемии коронавируса.

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Яна Катасонова

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