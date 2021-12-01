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В Минздраве определили, как будут работать горнолыжные курорты во время карантина

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 22:21
В Минздраве определили, как будут работать горнолыжные курорты во время карантина - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин утвердил постановление, которым определяются противоэпидемические мероприятия при работе горнолыжных курортов на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Руководитель курорта или ответственное лицо должны обеспечить:

- проведение температурного скрининга бесконтактным методом всем работникам перед началом рабочей смены;

- недопущение к работе сотрудников, не предоставивших документы о вакцинации, отрицательный результат тестирования или справку о выздоровлении;

- недопущение к работе работников, подлежащих самоизоляции и имеющих симптомы ОРВИ или температуру выше 37,2°C.

Предоставлять услуги разрешается только людям, у которых проверили наличие COVID-документов. Совершеннолетние посетители и клиенты должны иметь документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или отрицательный результат тестирования или справку о выздоровлении.

Проверку COVID-документов рекомендуется проводить во время поселения в отель или при покупке абонемента на горнолыжное катание.

Посетителям курорта рекомендуется присвоить уникальную отметку (наклейку на верхнюю одежду или шлем), позволяющую идентифицировать то, что документы у человека уже проверялись. Это необходимо во избежание повторных проверок документов.

Как и в каком месте проверять наличие документов — на усмотрение бизнеса. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий несут субъекты хозяйствования.

Посетители курортов, согласно постановлению, обязаны находиться в общественных местах в защитных масках.

По требованию работников заведений, посетители должны предоставить COVID-документы или документы, подтверждающие возраст. Это необходимо, поскольку нормы о наличии COVID-документов не применяются к несовершеннолетним.

  • В Украине до конца года действует адаптивный карантин, страну разделили на зоны. В красной зоне карантина пока остаются Киев и 18 областей.
  • 24 ноября Кабмин сообщал, что ужесточает карантин в желтой зоне: COVID-документы будут нужны бизнесу и клиентам.
  • 30 ноября Кабинет министров внес изменения в постановление №1236, усилив карантинные правила, в частности, для невакцинированных граждан.

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Вадим Ребрина
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