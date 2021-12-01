В Минздраве определили, как будут работать горнолыжные курорты во время карантина
Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин утвердил постановление, которым определяются противоэпидемические мероприятия при работе горнолыжных курортов на период карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Руководитель курорта или ответственное лицо должны обеспечить:
- проведение температурного скрининга бесконтактным методом всем работникам перед началом рабочей смены;
- недопущение к работе сотрудников, не предоставивших документы о вакцинации, отрицательный результат тестирования или справку о выздоровлении;
- недопущение к работе работников, подлежащих самоизоляции и имеющих симптомы ОРВИ или температуру выше 37,2°C.
Предоставлять услуги разрешается только людям, у которых проверили наличие COVID-документов. Совершеннолетние посетители и клиенты должны иметь документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или отрицательный результат тестирования или справку о выздоровлении.
Проверку COVID-документов рекомендуется проводить во время поселения в отель или при покупке абонемента на горнолыжное катание.
Посетителям курорта рекомендуется присвоить уникальную отметку (наклейку на верхнюю одежду или шлем), позволяющую идентифицировать то, что документы у человека уже проверялись. Это необходимо во избежание повторных проверок документов.
Как и в каком месте проверять наличие документов — на усмотрение бизнеса. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий несут субъекты хозяйствования.
Посетители курортов, согласно постановлению, обязаны находиться в общественных местах в защитных масках.
По требованию работников заведений, посетители должны предоставить COVID-документы или документы, подтверждающие возраст. Это необходимо, поскольку нормы о наличии COVID-документов не применяются к несовершеннолетним.
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