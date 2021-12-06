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Коронавирус. В Украине под 4500 заболевших за сутки, Киев лидирует

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 08:24
Коронавирус. В Украине под 4500 заболевших за сутки, Киев лидирует - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 4478 заболевших COVID-19 (днем ранее – 6622), больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (704), Житомирской (296), Донецкой (290) и Черкасской (278) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 239 инфицированных (днем ранее – 278), выздоровели – 9082 (9274), были госпитализированы – 1660 (2926).

Было сделано 29 702 теста на коронавирус (50 141): методом ПЦР – 13 419 (24 587), ИФА – 2227 (3641), экспресс-тестов – 14 056 (21 913).

На утро 6 декабря в Украине зафиксировали 3 501 955 заболевших за все время эпидемии COVID-19: умерли 88 519 человек, выздоровели – 3 059 741.

Читайте также: Зачем прививаться после COVID-19 и когда лучше: исследование по вакцинам Moderna и Pfizer

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 704 случая COVID-19 за сутки (днем раньше – 515);
Винницкая область – 205 (325);
Волынская – 212 (235);
Днепропетровская – 133 (360);
Донецкая – 290 (289);
Житомирская – 296 (361);
Закарпатская – 60 (248);
Запорожская – 221 (246);
Ивано-Франковская – 81(204);
Киевская – 202 (535);
Кировоградская – 117 (156);
Луганская – 9 (34);
Львовская – 214 (259);
Николаевская – 203 (278);
Одесская – 178 (440);
Полтавская – 218 (190);
Ровенская – 96 (163);
Сумская – 99 (285);
Тернопольская – 123 (244);
Харьковская – 214 (178);
Херсонская – 20 (150);
Хмельницкая – 80 (335);
Черкасская – 278 (300);
Черновицкая – 100 (128);
Черниговская – 125 (164).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

  • Сегодня в Украине начинают действовать новые правила карантина. В желтых зонах эпидопасности сотрудники и клиенты ряда сфер должны иметь COVID-документы.
  • 26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР. Из-за него ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки. Украина закрыла въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.

Читайте также: Омикрон-штамм не вызывает тяжелого COVID-19 у вакцинированных – глава Минздрава ЮАР

Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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