UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Киев и восемь областей выходят из красной зоны карантина

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 15:22
Киев и восемь областей выходят из красной зоны карантина - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Киев и восемь областей выходят из красной зоны карантина, введенной из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С завтрашнего дня, 7 декабря, красная зона карантина будет отменена в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях. Таким образом в них будет действовать желтая зона карантина.

Несмотря на выход из красной зоны карантина, для доступа к ряду услуг в Киеве и этих областях все равно будет необходим сертификат о вакцинации от коронавируса хотя бы одной дозой, справка о выздоровлении или свежий негативный результат теста на COVID-19.

Детальнее об ограничениях желтой зоны карантина можно почитать по ссылке или же посмотреть на инфографике, увеличив ее кликом по картинке.

Киев и восемь областей выходят из красной зоны карантина

Киев и восемь областей выходят из красной зоны карантина

Читайте также: Зачем прививаться после COVID-19 и когда лучше: исследование по вакцинам Moderna и Pfizer

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев карантин коронавирус COVID-19 области красная зона желтая зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 