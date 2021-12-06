Киев и восемь областей выходят из красной зоны карантина, введенной из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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С завтрашнего дня, 7 декабря, красная зона карантина будет отменена в Киеве, Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Херсонской областях. Таким образом в них будет действовать желтая зона карантина.

Несмотря на выход из красной зоны карантина, для доступа к ряду услуг в Киеве и этих областях все равно будет необходим сертификат о вакцинации от коронавируса хотя бы одной дозой, справка о выздоровлении или свежий негативный результат теста на COVID-19.

Детальнее об ограничениях желтой зоны карантина можно почитать по ссылке или же посмотреть на инфографике, увеличив ее кликом по картинке.

За прошедшие сутки в Украине выявили под 4500 заболевших коронавирусом, больше всего – в Киеве.

По данным Минздрава, на утро 6 декабря в Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой 13,75 млн человек, двумя – 11,8 млн.

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Марк Сировой

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