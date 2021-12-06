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В Украине ужесточили карантин: какие COVID-документы позволят обойти ограничения – список

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 09:40
В Украине ужесточили карантин: какие COVID-документы позволят обойти ограничения – список - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Сегодня, 6 декабря, в Украине ужесточают карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. В желтых зонах карантина нужны будут COVID-документы для доступа к ряду услуг, говорится в правительственном пресс-релизе.

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Без наличия COVID-документов в желтой зоне карантина будут запрещены:

– работа учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;

– проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

– работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

– работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;

– работа спортзалов, бассейнов;

– деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;

– межобластные и международные перевозки.

Однако эти ограничения не будут работать, если все сотрудники и посетители имеют один из COVID-документов:

– желтый COVID-сертификат (об одной дозе вакцины) или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);

– зеленый COVID-сертификат (о двух дозах вакцины, действует 365 дней);

– международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);

– иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

– отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа).

– сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Для красной зоны желтый COVID-сертификат не подходит. В ней для обхода карантинных ограничений нужен зеленый сертификат.

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Даже при наличии COVID-сертификатов запрещается:

– находиться на улице без документов, удостоверяющих личность

– самовольно покидать место самоизоляции или обсервации;

– перевозка пассажиров в количестве большем, чем есть мест для сидения и 50% стоячих мест;

– работа учреждений образования, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и сотрудников.

В Украине ужесточили карантин: какие COVID-документы позволят обойти ограничения – список

В Украине ужесточили карантин: какие COVID-документы позволят обойти ограничения – список

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Марк Сировой
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