В Украине ужесточили карантин: какие COVID-документы позволят обойти ограничения – список
Сегодня, 6 декабря, в Украине ужесточают карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса. В желтых зонах карантина нужны будут COVID-документы для доступа к ряду услуг, говорится в правительственном пресс-релизе.
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Без наличия COVID-документов в желтой зоне карантина будут запрещены:
– работа учебных заведений, в которых вакцинировано по меньшей мере одной дозой менее 100% сотрудников;
– проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
– работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
– работа заведений общепита, кроме заказов на вынос и доставки;
– работа спортзалов, бассейнов;
– деятельность заведений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений;
– межобластные и международные перевозки.
Однако эти ограничения не будут работать, если все сотрудники и посетители имеют один из COVID-документов:
– желтый COVID-сертификат (об одной дозе вакцины) или бумажная справка 063-О (действуют 30 дней);
– зеленый COVID-сертификат (о двух дозах вакцины, действует 365 дней);
– международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);
– иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
– отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа).
– сертификат о выздоровлении от COVID-19 (действует 105 дней с даты установления диагноза).
Для красной зоны желтый COVID-сертификат не подходит. В ней для обхода карантинных ограничений нужен зеленый сертификат.
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Даже при наличии COVID-сертификатов запрещается:
– находиться на улице без документов, удостоверяющих личность
– самовольно покидать место самоизоляции или обсервации;
– перевозка пассажиров в количестве большем, чем есть мест для сидения и 50% стоячих мест;
– работа учреждений образования, если на самоизоляции находятся более 50% учащихся и сотрудников.
- За прошедшие сутки в Украине выявили под 4500 заболевших коронавирусом, больше всего – в Киеве.
- По данным Минздрава, на утро 6 декабря в Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой 13,75 млн человек, двумя – 11,8 млн.
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