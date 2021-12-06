От омикрона пока никто не умер, считают в ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не зафиксировала ни одной смерти пациента из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом представители ВОЗ сообщили во время онлайн-брифинга 5 декабря.
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Случаи заболевания омикрон-вариантом коронавируса отмечены уже в 30 странах, но медики пока только собирают по нему статистику течения болезни, и данных для уверенности пока недостаточно, сказали на брифинге директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан и эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.
По словам ученых, основную опасность по-прежнему представляет штамм дельта, который якобы "значительно чаще" приводит к тяжелой форме заболевания. 3 декабря ведущий специалист ВОЗ Сумья Сваминатан сказала, что 99% случаев заражений во всем мире по-прежнему приходится на дельту.
В то же время, ВОЗ рекомендует продолжать соблюдать меры предосторожности, так как в ближайшие месяцы омикрон может стать причиной примерно половины всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе.
- 26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР. Из-за него ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки. Украина запретила въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.
- В Украине пока не выявляли заражений штаммом омикрон, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Однако в стране он все равно появится, даже если закрыть границы, считает руководитель медкомитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.
- 3 декабря глава Минздрава ЮАР сообщил, что омикрон-штамм не вызывает тяжелого COVID-19 у вакцинированных.
- 4 декабря глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что новый штамм коронавируса грозит глобальной экономике снижением темпов восстановления.
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