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От омикрона пока никто не умер, считают в ВОЗ

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 09:35
От омикрона пока никто не умер, считают в ВОЗ - Фото
Майкл Райан (Фото – Farice Coffrine, EPA)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не зафиксировала ни одной смерти пациента из-за омикрон-штамма коронавируса. Об этом представители ВОЗ сообщили во время онлайн-брифинга 5 декабря.

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Случаи заболевания омикрон-вариантом коронавируса отмечены уже в 30 странах, но медики пока только собирают по нему статистику течения болезни, и данных для уверенности пока недостаточно, сказали на брифинге директор программы по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан и эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

По словам ученых, основную опасность по-прежнему представляет штамм дельта, который якобы "значительно чаще" приводит к тяжелой форме заболевания. 3 декабря ведущий специалист ВОЗ Сумья Сваминатан сказала, что 99% случаев заражений во всем мире по-прежнему приходится на дельту.

В то же время, ВОЗ рекомендует продолжать соблюдать меры предосторожности, так как в ближайшие месяцы омикрон может стать причиной примерно половины всех случаев заражения коронавирусной инфекцией в Европе.

Сергей Бережной
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Всемирная организация здравоохранения эпидемия коронавирус COVID-19 омикрон
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