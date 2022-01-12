Омикрон настигнет всех, вакцинированные переболеют легче – главный инфекционист США

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм коронавируса омикрон распространяется с беспрецедентной скоростью, поэтому им инфицируются практически все, однако вакцинированные люди перенесут его легче. Об этом сообщает CNN.

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"Омикрон в конечном итоге найдет почти каждого. Многие вакцинированные, возможно, заразятся, но, скорее всего, за некоторыми исключениями, избегут госпитализации и смерти", – заявил Фаучи.

Наиболее же серьезные последствия этого штамма испытают непривитые люди, по ним омикрон нанесет "главный удар", считает врач.

Ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что в ближайшие два месяца штамм коронавируса омикрон, перемещаясь с запада на восток, станет серьезным испытанием для систем здравоохранения многих стран Европы – может заразиться более половины населения.

СПРАВКА. Омикрон — штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года, отличается большим числом мутаций. По данным ВОЗ, заболевание протекает легче или так же, как при заражении дельта-штаммом. Но быстрое распространение может привести к высокой нагрузке на системы здравоохранения стран. Может заражать переболевших и вакцинированных.

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Александр Матвиенко

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