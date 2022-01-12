Омикрон настигнет всех, вакцинированные переболеют легче – главный инфекционист США
Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм коронавируса омикрон распространяется с беспрецедентной скоростью, поэтому им инфицируются практически все, однако вакцинированные люди перенесут его легче. Об этом сообщает CNN.
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"Омикрон в конечном итоге найдет почти каждого. Многие вакцинированные, возможно, заразятся, но, скорее всего, за некоторыми исключениями, избегут госпитализации и смерти", – заявил Фаучи.
Наиболее же серьезные последствия этого штамма испытают непривитые люди, по ним омикрон нанесет "главный удар", считает врач.
Ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что в ближайшие два месяца штамм коронавируса омикрон, перемещаясь с запада на восток, станет серьезным испытанием для систем здравоохранения многих стран Европы – может заразиться более половины населения.
- По предварительным данным ученых, омикрон распространяется быстрее предыдущих штаммов, однако вызывает менее тяжелое течение COVID-19.
- Омикрон привел к стремительным вспышкам коронавируса в ряде стран. В США был установлен мировой рекорд – более 1 млн заболевших за сутки.
- В Украине на фоне появления штамма омикрон разрешили бустерную вакцинацию для всех желающих.
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 7000 заболевших коронавирусом, больше всего – в Киеве и Ивано-Франковской области.
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