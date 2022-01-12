UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Омикрон настигнет всех, вакцинированные переболеют легче – главный инфекционист США

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 17:22
Омикрон настигнет всех, вакцинированные переболеют легче – главный инфекционист США - Фото
Энтони Фаучи (Фото – EPA)

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм коронавируса омикрон распространяется с беспрецедентной скоростью, поэтому им инфицируются практически все, однако вакцинированные люди перенесут его легче. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Омикрон в конечном итоге найдет почти каждого. Многие вакцинированные, возможно, заразятся, но, скорее всего, за некоторыми исключениями, избегут госпитализации и смерти", – заявил Фаучи.

Наиболее же серьезные последствия этого штамма испытают непривитые люди, по ним омикрон нанесет "главный удар", считает врач.

Ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что в ближайшие два месяца штамм коронавируса омикрон, перемещаясь с запада на восток, станет серьезным испытанием для систем здравоохранения многих стран Европы – может заразиться более половины населения.

СПРАВКА. Омикрон — штамм коронавируса SARS-CoV-2, выявленный в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года, отличается большим числом мутаций. По данным ВОЗ, заболевание протекает легче или так же, как при заражении дельта-штаммом. Но быстрое распространение может привести к высокой нагрузке на системы здравоохранения стран. Может заражать переболевших и вакцинированных.

Читайте также: В ВОЗ призвали модернизировать вакцины от COVID-19, а не вводить постоянно бустерные дозы

Александр Матвиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
заболеваемость коронавирус COVID-19 штамм омикрон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 