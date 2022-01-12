В Украине более 7000 новых заболевших COVID-19: динамика по Киеву и областям

Вчера, 11 января, в Украине выявили 7117 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5429). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1151), Ивано-Франковской (502), Сумской (445), Хмельницкой (351) и Полтавской (328) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 193 инфицированных (днем ранее – 219), выздоровели – 8077 (7761), были госпитализированы – 1898 (915).

Было сделано 79 278 тестов (61 191). Методом ПЦР – 38 851 (29 112), ИФА – 6336 (4745), экспресс-тестов – 34 091 (31 334).

На утро 11 января в Украине зафиксировали 3 716 988 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 97 737 инфицированных, выздоровели – 3 530 624.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1151 заболевший COVID-19 за сутки (днем ранее – 1192);

Винницкая область – 435 (203);

Волынская – 94 (98);

Днепропетровская – 237 (150);

Донецкая – 250 (288);

Житомирская – 139 (40);

Закарпатская – 168 (157);

Запорожская – 122 (179);

Ивано-Франковская – 502 (159);

Киевская – 266 (259);

Кировоградская – 64 (49);

Луганская – 112 (151);

Львовская – 386 (195);

Николаевская – 135 (114);

Одесская – 312 (266);

Полтавская – 328 (440);

Ровенская – 250 (145);

Сумская – 445 (162);

Тернопольская – 235 (104);

Харьковская – 457 (309);

Херсонская – 197 (75);

Хмельницкая – 351 (209);

Черкасская – 224 (192);

Черновицкая – 197 (158);

Черниговская – 60 (135).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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