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В Украине более 7000 новых заболевших COVID-19: динамика по Киеву и областям

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 08:18
В Украине более 7000 новых заболевших COVID-19: динамика по Киеву и областям - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 11 января, в Украине выявили 7117 заболевших коронавирусом (днем ранее – 5429). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1151), Ивано-Франковской (502), Сумской (445), Хмельницкой (351) и Полтавской (328) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 193 инфицированных (днем ранее – 219), выздоровели – 8077 (7761), были госпитализированы – 1898 (915).

Было сделано 79 278 тестов (61 191). Методом ПЦР – 38 851 (29 112), ИФА – 6336 (4745), экспресс-тестов – 34 091 (31 334).

На утро 11 января в Украине зафиксировали 3 716 988 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 97 737 инфицированных, выздоровели – 3 530 624.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1151 заболевший COVID-19 за сутки (днем ранее – 1192);
Винницкая область – 435 (203);
Волынская – 94 (98);
Днепропетровская – 237 (150);
Донецкая – 250 (288);
Житомирская – 139 (40);
Закарпатская – 168 (157);
Запорожская – 122 (179);
Ивано-Франковская – 502 (159);
Киевская – 266 (259);
Кировоградская – 64 (49);
Луганская – 112 (151);
Львовская – 386 (195);
Николаевская – 135 (114);
Одесская – 312 (266);
Полтавская – 328 (440);
Ровенская – 250 (145);
Сумская – 445 (162);
Тернопольская – 235 (104);
Харьковская – 457 (309);
Херсонская – 197 (75);
Хмельницкая – 351 (209);
Черкасская – 224 (192);
Черновицкая – 197 (158);
Черниговская – 60 (135).

Нет данных из временно оккупированных Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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