В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов о вакцинации – замглавы Минздрава

В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов о вакцинации от коронавируса до девяти месяцев. Об этом сообщила в эфире программы Сніданок на 1+1 замминистра здравоохранения по вопросам цифровой трансформации Мария Карчевич.

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Она напомнила, что в Европейском Союзе сократили срок действия COVID-сертификатов о вакцинации – там они действуют 270 дней.

"Мы готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. То есть срок действия COVID-сертификатов буде сокращен: уже не один год, а 270 дней", – сказала Карчевич.

Она также отметила, что после бустерной (третьей) дозы вакцины люди будут получать новый COVID-сертификат, который тоже будет действовать 270 дней.

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Марк Сировой

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