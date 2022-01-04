Вакцинированные бустерной дозой получат новые COVID-сертификаты, но не сразу – МОЗ

Люди, привившиеся бустерной дозой вакцины против коронавируса, получат новые COVID-сертификаты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава со ссылкой на слова замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Марии Карчевич.

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COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января.

До появления новых сертификатов те, кто вакцинировался бустером, смогут пользоваться "зеленым" сертификатом о полной вакцинации.

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно будет отправить запрос на портале или в приложении Дія не раньше последних чисел января – после получения прививки.

Порядок создания сертификата ничем не отличается от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или вакцинации.

"Единственным отличием является срок действия нового документа – он будет действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против COVID-19", – уточнили в МОЗ.

Как отмечается, что кроме COVID-сертификата украинцы, получившие бустер, смогут получить международное свидетельство о вакцинации.

Этот медицинский документ выдается по месту прививки или у семейного врача и в нем должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против COVID-19.

2 января главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что 5 января Национальная техническая группа экспертов рассмотрит вопрос об универсальном доступе к бустерным дозам вакцины, для всех желающих.

Сегодня, 4 января, в Украине разрешили бустерную (третью) дозу вакцины от коронавируса для всех желающих в возрасте 60+.

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Наталия Медведева

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