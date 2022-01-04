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В Украине разрешили по-новому смешивать вакцины: можно Pfizer и Moderna после CoronaVac

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 14:40
В Украине разрешили по-новому смешивать вакцины: можно Pfizer и Moderna после CoronaVac - Фото
Вакцина против коронавируса Coronavac (фото - Volodymyr Petrov, EPA)

В Украине теперь можно смешивать вакцину от коронавируса CoronaVac с мРНК-вакцинами. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Теперь при первом курсе вакцинации, который состоит из двух доз, разрешено cмешивать вакцины так:

– первая доза CoronaVac + вторая доза Pfizer / BioNTech или Moderna;

– первая доза Pfizer / BioNTech или Moderna + вторая доза AstraZeneca / Oxford.

Ляшко отметил, что для женщин, получивших первую дозу CoronaVac, а потом забеременевших, предпочтительнее вакцины Pfizer / BioNTech или Moderna для второй дозы.

Еще в 2021 году в Украине были разрешены такие смешивания:

– первая доза Pfizer / BioNTech + вторая доза Moderna или наоборот;

– первая доза AstraZeneca / Oxford + вторая доза Pfizer / BioNTech или Moderna.

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В Украине разрешили по-новому смешивать вакцины: можно Pfizer и Moderna после CoronaVac

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Марк Сировой
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