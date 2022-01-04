В Украине разрешили по-новому смешивать вакцины: можно Pfizer и Moderna после CoronaVac
В Украине теперь можно смешивать вакцину от коронавируса CoronaVac с мРНК-вакцинами. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Теперь при первом курсе вакцинации, который состоит из двух доз, разрешено cмешивать вакцины так:
– первая доза CoronaVac + вторая доза Pfizer / BioNTech или Moderna;
– первая доза Pfizer / BioNTech или Moderna + вторая доза AstraZeneca / Oxford.
Ляшко отметил, что для женщин, получивших первую дозу CoronaVac, а потом забеременевших, предпочтительнее вакцины Pfizer / BioNTech или Moderna для второй дозы.
Еще в 2021 году в Украине были разрешены такие смешивания:
– первая доза Pfizer / BioNTech + вторая доза Moderna или наоборот;
– первая доза AstraZeneca / Oxford + вторая доза Pfizer / BioNTech или Moderna.
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