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Коронавирус. В Украине разрешили бустерную дозу вакцины для людей 60+: схемы прививок

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 13:31
Коронавирус. В Украине разрешили бустерную дозу вакцины для людей 60+: схемы прививок - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - EPA)

В Украине разрешили бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех желающих людей, которые старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

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Получить бустерную дозу вакцины смогут люди этой возрастной категории через шесть месяцев после второй дозы первого курса прививок. Глава Минздрава Виктор Ляшко написал в Facebook, что оптимальный период – шесть-девять месяцев после второй дозы.

Как сообщается, для бустерной дозы будут отдавать предпочтение мРНК вакцинам (от компаний Pfizer / BioNTech и Moderna) по таким схемам:

– Первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

– Первые две дозы AstraZeneca или COVISHIELD + бустер Moderna или Pfizer;

– Первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

– Первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно будет сделать другой вакциной в соответствии с разрешенными в Украине схемами.

Получить бустерную дозу можно в любом пункте прививок или центре вакцинации. Их список и контакты доступны по ссылке или по телефону 0 800 60 20 19.

Ляшко отметил, что 5 января группа экспертов по иммунизации рассмотрит введение бустерной дозы и для других категорий.

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Коронавирус. В Украине разрешили бустерную дозу вакцины для людей 60+: схемы прививок

Коронавирус. В Украине разрешили бустерную дозу вакцины для людей 60+: схемы прививок

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Марк Сировой
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вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer Moderna бустерная доза
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