ВОЗ: Омикрон будет доминировать в Европе в ближайшие недели, лучшая защита – бустер

Вариант коронавируса омикрон через несколько недель будет доминировать в большинстве стран европейского региона. Самая важная защита от него – бустерная вакцинация. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает Reuters.

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Украина входит в число стран, относящихся к Европейскому региональному бюро ВОЗ.

Клюге предупредил страны, чтобы они приготовились к значительному всплеску случаев COVID-19 по мере распространения омикрона, и для защиты посоветовал широко использовать бустерную (дополнительную) вакцинацию.

По словам главы ЕРБ ВОЗ, с момента появления в конце ноября омикрон обнаружен как минимум в 38-ми из 53 стран европейского региона ВОЗ и уже доминирует в некоторых из них, в том числе в Дании, Португалии и Великобритании.

"Мы видим надвигающуюся бурю, – сказал Клюге. – В течение нескольких недель омикрон будет доминировать в большей части стран региона".

Как отмечается, в штаб-квартире ВОЗ в Женеве говорилось о необходимости обеспечения бустерными дозами вакцин уязвимых групп людей, но Клюге призвал делать это для всех. "Бустер, бустер, бустер, – подчеркнул он. – Бустер – это самая важная защита от омикрона".

Как рассказал глава ЕРБ ВОЗ, до сих пор 89% случаев заражения омикроном в Европе проявлялись с общими симптомами COVID-19, такими как кашель, боль в горле и повышение температуры. По его словам, большинство случаев было зарегистрировано среди взрослых в возрасте от 20 до 30 лет.

"Огромное число новых случаев заражения COVID-19 может привести к увеличению количества госпитализаций и повсеместному нарушению работы систем здравоохранения и других важнейших служб", – сказал Клюге.

8 декабря 2021 года Университет Гонконга опубликовал два фото омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Согласно данным исследования Университета Гонконга, омикрон-штамм может заражать бронхи человека быстрее и эффективнее дельты, но с менее серьезной инфекцией в легких.

В декабре 2021-го исследователи из Оксфорда выпустили препринт, в котором предположили, что может потребоваться производство поливалентных вакцин против COVID-19, как это делают с вакцинами против гриппа.

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Наталия Медведева

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