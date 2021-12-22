Минздрав начал бустерную вакцинацию против COVID-19 медиков и работников интернатов

В Украине вводится ревакцинальная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников интернатов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как отмечается, медработники и сотрудники интернатов смогут получить бустерную дозу вакцины против коронавируса по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы.

В пресс-службе сообщили, что при разработке соответствующего приказа МОЗ учитывал рекомендации ВОЗ и официальную позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек ранее.

Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.

Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

На прошлой неделе в Украине был антирекорд по количеству прививок против COVID-19.

Украина сможет ревакцинировать 70% взрослого населения в 2022 году, заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Кузин.

Согласно опросу группы Рейтинг, 38% украинцев все еще не готовы вакцинироваться от коронавируса.

В Европейском региональном бюро ВОЗ заявили, что омикрон через несколько недель будет доминировать в большинстве стран Европы. Самая важная защита от него – бустерная вакцинация.

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Наталия Медведева

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