Минздрав начал бустерную вакцинацию против COVID-19 медиков и работников интернатов
В Украине вводится ревакцинальная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников интернатов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Как отмечается, медработники и сотрудники интернатов смогут получить бустерную дозу вакцины против коронавируса по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы.
В пресс-службе сообщили, что при разработке соответствующего приказа МОЗ учитывал рекомендации ВОЗ и официальную позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.
Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек ранее.
Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.
Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.
- На прошлой неделе в Украине был антирекорд по количеству прививок против COVID-19.
- Украина сможет ревакцинировать 70% взрослого населения в 2022 году, заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Кузин.
- Согласно опросу группы Рейтинг, 38% украинцев все еще не готовы вакцинироваться от коронавируса.
- В Европейском региональном бюро ВОЗ заявили, что омикрон через несколько недель будет доминировать в большинстве стран Европы. Самая важная защита от него – бустерная вакцинация.
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