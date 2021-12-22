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Минздрав начал бустерную вакцинацию против COVID-19 медиков и работников интернатов

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 21:32
Минздрав начал бустерную вакцинацию против COVID-19 медиков и работников интернатов - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - ЕРА)

В Украине вводится ревакцинальная доза вакцины против COVID-19 для медицинских работников и сотрудников интернатов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Как отмечается, медработники и сотрудники интернатов смогут получить бустерную дозу вакцины против коронавируса по меньшей мере через шесть месяцев с даты получения второй дозы.

В пресс-службе сообщили, что при разработке соответствующего приказа МОЗ учитывал рекомендации ВОЗ и официальную позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

Для ревакцинальной дозы будут использоваться только м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек ранее.

Генерация COVID-сертификата после получения ревакцинальной дозы будет доступна в ближайшее время.

Получение дополнительной дозы для людей, у которых из-за тяжелых сопутствующих болезней могла не сформироваться надлежащая иммунная защита, остается без изменений. Они могут сделать третью прививку через 28 дней после основного курса прививок без продления срока действия сертификата.

  • На прошлой неделе в Украине был антирекорд по количеству прививок против COVID-19.
  • Украина сможет ревакцинировать 70% взрослого населения в 2022 году, заявил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Кузин.
  • Согласно опросу группы Рейтинг, 38% украинцев все еще не готовы вакцинироваться от коронавируса.
  • В Европейском региональном бюро ВОЗ заявили, что омикрон через несколько недель будет доминировать в большинстве стран Европы. Самая важная защита от него – бустерная вакцинация.

Читайте также: Еврокомиссия ограничила срок действия COVID-сертификатов для путешествий до 270 дней

Наталия Медведева
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