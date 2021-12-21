38% украинцев все еще не готовы вакцинироваться от коронавируса — опрос Группы Рейтинг

38% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса. Вакцинировались двумя дозами 31%, одной — 14%. Еще 14% готовы это сделать. Таковы результаты опроса, проведенного Группой Рейтинг.

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Среди тех, кто не желает вакцинироваться, 31% боятся побочных эффектов; 24% "не верят в вакцинацию как таковую"; 14% не верят информации о вакцинах от власти; 12% говорят, что переболели коронавирусом и прививка им не нужна; 11% считают, что вакцина недостаточно эффективна.

44% одобряют действия местной власти в борьбе с эпидемией коронавируса, 46% – не одобряют.

36% респондентов одобряют действия президента Владимира Зеленского, 53% – не одобряют.

35% одобряют действия Минздрава в борьбе с коронавирусом, 58% придерживаются противоположного мнения.

Опрос проводился Социологической группой Рейтинг от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в период с 6 по 15 ноября 2021 года.

Методология основывалась на личных интервью по месту жительства респондентов с общим объемом выборки 2400 жителей в возрасте 18 лет и старше. Результаты были взвешены по регионам, возрасту и гендерному распределению на основе данных Государственного комитета статистики Украины по состоянию на 1 января 2019 года. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%. Коэффициент досягаемости составляет 53%.

Опрос был проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

По информации главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, по состоянию на 20 декабря, 14 млн 386 тыс украинцев вакцинировались одной дозой вакцины. Полный курс прошли 12 млн 900 000 граждан.

Опрос, проведенный Фондом Демократические инициативы с Центром политической социологии в августе 2021 года, показал, что 56,5% опрошенных не вакцинировались и не планируют вакцинироваться в ближайшее время. 25,1% не вакцинировались, но хотят это сделать, 18,4% вакцинированы хотя бы одной дозой.

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Вадим Ребрина

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