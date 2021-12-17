UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Обязательная вакцинация от COVID: расширен список профессий, есть дедлайн для непривитых

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID: расширен список профессий, есть дедлайн для непривитых - Фото
Фото: epa.eu

Министерство здравоохранения Украины дополнило перечень профессий, для которых необходима обязательная вакцинация против COVID-19. Приказ начнет действовать через месяц после даты опубликования, сообщают на сайте ведомства 17 декабря.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В список добавили медиков, должностных лиц местного самоуправления и работников коммунальных предприятий.

Как сообщил министр Виктор Ляшко, эти работники имеют больше шансов заболеть. По данным Минздрава, 9 из 10 госпитализированных – невакцинированы.

На сегодня обязательной вакцинации подлежат работники:

— центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

— заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

— органов местного самоуправления.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

  • 13 декабря 2021 года Минздрав опубликовал список, кто в Украине претендует на дополнительную дозу вакцины против COVID-19.
  • Через омикрон-штамм СНБО прогнозирует новую волну коронавируса на февраль и призывает вводить бустерную дозу вакцины.
  • За 16 декабря подтвердили 8899 новых случаев на COVID-19 (днем ранее – 9590). Больше всего больных – в Киеве, Донецкой, Запорожской, Одесской и Полтавской областях.
Марина Тищенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коронавирус COVID-19 вакцинация вакцина прививка профессии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 