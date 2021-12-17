Обязательная вакцинация от COVID: расширен список профессий, есть дедлайн для непривитых

Министерство здравоохранения Украины дополнило перечень профессий, для которых необходима обязательная вакцинация против COVID-19. Приказ начнет действовать через месяц после даты опубликования, сообщают на сайте ведомства 17 декабря.

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В список добавили медиков, должностных лиц местного самоуправления и работников коммунальных предприятий.

Как сообщил министр Виктор Ляшко, эти работники имеют больше шансов заболеть. По данным Минздрава, 9 из 10 госпитализированных – невакцинированы.

На сегодня обязательной вакцинации подлежат работники:

— центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

— заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

— органов местного самоуправления.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

13 декабря 2021 года Минздрав опубликовал список, кто в Украине претендует на дополнительную дозу вакцины против COVID-19.

Через омикрон-штамм СНБО прогнозирует новую волну коронавируса на февраль и призывает вводить бустерную дозу вакцины.

За 16 декабря подтвердили 8899 новых случаев на COVID-19 (днем ранее – 9590). Больше всего больных – в Киеве, Донецкой, Запорожской, Одесской и Полтавской областях.

Марина Тищенко

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