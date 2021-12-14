СНБО настаивает на введении бустерной дозы вакцины от коронавируса для пожилых людей

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что совет настаивает на введении бустерной дозы вакцины от коронавируса для пожилых людей. Об этом он сказал сегодня на брифинге.

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По словам Данилова, штамм омикрон уже распространяется в странах, граничащих с Украиной.

"Мы настаиваем, что нам нужно вводить бустерную дозу. Начинать надо с пожилых людей, и надо предлагать людям, чтобы они начинали третий раз вакцинироваться. Если мы будем с вами к этому легкомысленно относиться, то мы можем спрогнозировать, что с 15-20 февраля мы можем иметь начало следующей волны", – сказал Данилов.

Он убежден, что, если вакцинация в Украине будет на уровне 75-80%, "мы можем намного проще проходить все эти волны".

В конце ноября 2021 года министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал запуск бустерных доз ориентировочно на январь-февраль 2022-го. Позднее, однако, стало известно, что речь идет о третьей дозе не для всех желающих, а только для иммунокомпрометированных лиц.

Когда в Украине разрешат бустер для всех желающих, неизвестно.

Израиль, США, Британия, Германия и многие другие страны уже давно дают третью дозу всем, кто того желает. Более того, регуляторы этих стран настойчиво ее рекомендуют, особенно в свете появления и распространения в мире сильно ускользающего от вакцинального и природного иммунитета омикрон-штамма.

13 декабря Ляшко заявил, что в Украине введут дополнительную дозу вакцины против COVID-19 для людей, у которых из-за ослабленного иммунитета наблюдается слабый иммунный ответ на полный курс (две дозы) вакцинации.

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Вадим Ребрина , Юрий Смирнов

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