Минздрав вводит третью дозу вакцины против коронавируса: кто сможет ее получить

В Украине введут дополнительную дозу вакцины против COVID-19 для людей, у которых из-за ослабленного иммунитета (список причин этого ниже) наблюдается слабый иммунный ответ на полный курс (две дозы) вакцинации. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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На третью дозу претендуют иммунокомпрометированные люди, которые а) перенесли трансплантацию, б) получают гормональную терапию и в) ВИЧ-инфицированные.

Глава Минздрава рассказал, что приказ о дополнительной дозе для таких категорий граждан он подпишет сегодня, 13 декабря.

По словам Ляшко, речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной (третьей) для всех.

В конце ноября 2021 года Ляшко анонсировал запуск бустерных доз ориентировочно на январь-февраль 2022-го. Позднее, однако, стало известно, что речь идет о третьей дозе не для всех желающих, а только для иммунокомпрометированных лиц.

Когда в Украине разрешат бустер для всех желающих, неизвестно.

Израиль, США, Британия, Германия и многие другие страны уже давно дают третью дозу всем, кто того желает. Более того, регуляторы этих стран настойчиво ее рекомендуют, особенно в свете появления и распространения в мире сильно ускользающего от вакцинального и природного иммунитета омикрон-штамма.

Александр Матвиенко , Евгений Пилипенко

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