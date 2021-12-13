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Минздрав вводит третью дозу вакцины против коронавируса: кто сможет ее получить

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 10:58
Минздрав вводит третью дозу вакцины против коронавируса: кто сможет ее получить - Фото
Виктор Ляшко (скриншот с видео Минздрава)

В Украине введут дополнительную дозу вакцины против COVID-19 для людей, у которых из-за ослабленного иммунитета (список причин этого ниже) наблюдается слабый иммунный ответ на полный курс (две дозы) вакцинации. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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На третью дозу претендуют иммунокомпрометированные люди, которые а) перенесли трансплантацию, б) получают гормональную терапию и в) ВИЧ-инфицированные.

Глава Минздрава рассказал, что приказ о дополнительной дозе для таких категорий граждан он подпишет сегодня, 13 декабря.

По словам Ляшко, речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной (третьей) для всех.

  • В конце ноября 2021 года Ляшко анонсировал запуск бустерных доз ориентировочно на январь-февраль 2022-го. Позднее, однако, стало известно, что речь идет о третьей дозе не для всех желающих, а только для иммунокомпрометированных лиц.
  • Когда в Украине разрешат бустер для всех желающих, неизвестно.
  • Израиль, США, Британия, Германия и многие другие страны уже давно дают третью дозу всем, кто того желает. Более того, регуляторы этих стран настойчиво ее рекомендуют, особенно в свете появления и распространения в мире сильно ускользающего от вакцинального и природного иммунитета омикрон-штамма.
Александр Матвиенко, Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко медицина вакцинация вакцина прививка коронавирус COVID-19 бустер третья доза
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