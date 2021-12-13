Новый омикрон-штамм может появиться в Украине на этой неделе – СНБО
13.12.2021, 17:01
Фото: epa.eu
СНБО прогнозирует, что на этой неделе в Украине выявят первое заболевание COVID-19, вызванное новым штаммом коронавируса омикрон. Такое предположение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов на селекторном совещании с президентом Владимиром Зеленским.
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Ожидается, что эпидемическая ситуация в нашей стране во время праздников будет стабильной. Данилов также отметил, что результаты первых исследований в странах, где омикрон уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни.
СПРАВКА. Омикрон – новый штамм коронавируса, который назвали в честь 15 буквы греческого алфавита. О его открытии заявили южноафриканские ученые 24 ноября. Предполагается, что он способен быстро распространяться и даже "обходить" современные вакцины против COVID-19 через более 30 мутаций. ВОЗ рекомендует быть осторожными и не паниковать.
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