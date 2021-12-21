Еврокомиссия ограничила срок действия COVID-сертификатов для путешествий до 270 дней

Европейская комиссия ограничила срок действия COVID-сертификатов для путешествий внутри Евросоюза до 270 дней или девяти месяцев. Об этом сообщается на сайте комиссии.

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Новые правила станут обязательными для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года, они касаются только международных поездок.

Страны Евросоюза будут обязаны разрешать полностью вакцинированным путешественникам с действительным сертификатом доступ на свою территорию.

При этом каждая отдельная страна все равно может устанавливать свои дополнительные ограничения. Это может быть требование предоставить отрицательный тест или соблюдать самоизоляцию после пропуска в страну.

Спустя шесть месяцев после вакцинации сертификат будет действительным еще три месяца.

Делается это для того, чтобы другие страны имели возможность скорректировать национальные кампании, а их граждане получили бустерные дозы.

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После бустерной вакцинации срок действия COVID-сертификата будет продлен без установленного лимита. Как объяснили в комиссии, потому что пока нет достаточной информации о продолжительности защиты после бустерной дозы.

В конце ноября 2021 года глава Минздрава Ляшко анонсировал запуск бустерных доз ориентировочно на январь-февраль 2022-го. Позднее, однако, стало известно, что речь идет о третьей дозе не для всех желающих, а только для иммунокомпрометированных лиц.

13 декабря 2021 года глава Минздрава подписал указ о дополнительной дозе вакцины против COVID-19 для людей, у которых из-за ослабленного иммунитета наблюдается слабый иммунный ответ на полный курс вакцинации.

Когда в Украине разрешат бустер для всех желающих, неизвестно.

Израиль, США, Британия, Германия и многие другие страны уже давно дают третью дозу всем, кто того желает. Более того, регуляторы этих стран настойчиво ее рекомендуют, особенно в свете появления и распространения в мире сильно ускользающего от вакцинального и природного иммунитета омикрон-штамма.

Александр Матвиенко

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