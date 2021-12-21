На портале Дія появились три новых COVID-сертификата
21.12.2021, 08:05
Фото - Дія
На портале Дія стали доступны три новых COVID-сертификата. Об этом сообщается в Telegram-канале Дія.
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Как отмечается, на портале diia.gov.ua теперь можно сгенерировать такие сертификаты:
– о негативном ПЦР-тесте на коронавирус;
– о выздоровлении от COVID-19;
– для детей старше 12 лет.
Сделать это можно в четыре шага:
– авторизоваться удобным для пользователя способом;
– нажать Услуги – Здоровье – COVID-сертификаты;
– выбрать нужный тип COVID-сертификата;
– поставить галочку, чтобы согласиться на передачу данных.
Сертификаты с портала Дія можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.
- Сейчас ряд услуг в Украине доступны лишь вакцинированным от коронавируса, людям со свежим негативным тестом или переболевшим COVID-19.
- С 19 декабря в Украине официально начали выплачивать 1000 грн вакцинированным: как оформить выплату и на что ее можно будет потратить.
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