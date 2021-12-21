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На портале Дія появились три новых COVID-сертификата

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2021, 08:05
На портале Дія появились три новых COVID-сертификата - Фото
Фото - Дія

На портале Дія стали доступны три новых COVID-сертификата. Об этом сообщается в Telegram-канале Дія.

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Как отмечается, на портале diia.gov.ua теперь можно сгенерировать такие сертификаты:

– о негативном ПЦР-тесте на коронавирус;

– о выздоровлении от COVID-19;

– для детей старше 12 лет.

Сделать это можно в четыре шага:

– авторизоваться удобным для пользователя способом;

– нажать Услуги – Здоровье – COVID-сертификаты;

– выбрать нужный тип COVID-сертификата;

– поставить галочку, чтобы согласиться на передачу данных.

Сертификаты с портала Дія можно распечатать или сохранить на гаджет в формате PDF.

На портале Дія появились три новых COVID-сертификата
  • Сейчас ряд услуг в Украине доступны лишь вакцинированным от коронавируса, людям со свежим негативным тестом или переболевшим COVID-19.
  • С 19 декабря в Украине официально начали выплачивать 1000 грн вакцинированным: как оформить выплату и на что ее можно будет потратить.

Читайте также: 2 млн заболевших в день. Омикрон может вызвать мегаволну коронавируса в Британии – ученые

Марк Сировой
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Дія коронавирус COVID-19 пцр-тест Дия COVID-сертификат
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