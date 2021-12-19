2 млн заболевших в день. Омикрон может вызвать мегаволну коронавируса в Британии – ученые
Штамм коронавируса омикрон может вызвать беспрецедентную волну COVID-19 в Великобритании: ежедневно заражаться могут до 2 млн человек, если не усилить ограничения. К таким выводам пришла британская правительственная группа ученых (SP-I-MO), которая отчитывается перед Научно-консультативной группой по чрезвычайным ситуациям (SAGE), передает The Guardian.
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По словам аналитиков, число ежедневных заражений в Британии (население 67,2 млн человек) может достигать от 600 000 до 2 млн к концу месяца, если немедленно не ввести дополнительные ограничения. При этом на пике волны число ежедневных госпитализаций может составлять от 3000 до 10 000 в день, а смертей – от 600 до 6000.
SAGE предупредила, что время введения новых ограничений играет сейчас решающую роль. Промедление с ними до 2022 года может значительно снизить эффективность ограничений, считают аналитики.
По их словам, хоть вакцинация и является критически важной, поскольку смягчает тяжесть течения COVID-19, для замедления роста заболеваемости потребуется комплекс мер, ведь наибольший фактор риска – массовые собрания.
В частности в SAGE предлагают ввести меры, подобные тем, которые были в Британии при прошлых волнах эпидемии, когда были запрещены собрания больше шести человек и отпуски за границей.
Сейчас в Великобритании наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусом. По данным Worldometers, за прошедшие сутки было выявлено 90 418 инфицированных (первое место в мире), смертность при этом относительно низка – 125 летальных случаев.
- 18 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине выявили штамм коронавируса омикрон. Его обнаружили у пациента, прилетевшего из ОАЭ.
- В ВОЗ заявили, что омикрон, вероятно, распространяется быстрее дельта-варианта, но вызывает более легкое течение COVID-19.
- По данным ученых, омикрон заражает бронхи в 70 раз быстрее дельты, но легкие – в 10 раз хуже.
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