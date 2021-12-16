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Омикрон заражает бронхи в 70 раз быстрее дельты, но легкие – в 10 раз хуже: исследование

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2021, 11:13
Омикрон заражает бронхи в 70 раз быстрее дельты, но легкие – в 10 раз хуже: исследование - Фото
Иллюстративное фото: Orlando Barría/ЕРА

Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 может заражать бронхи человека "быстрее и эффективнее", чем дельта, но с менее серьезной инфекцией в легких. К такому выводу пришли на медфаке Университета Гонконга.

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По словам исследователей, при наблюдении в течение суток после заражения в клетках бронхов омикрон инфицировал клетки и реплицировался ("размножался") в 70 раз быстрее дельты и первоначального штамма. Этот факт, пишут авторы, может объяснить, почему новый штамм передается между людьми быстрее, чем предыдущие.

Исследование также показало, что омикрон реплицировался менее эффективно (более чем в 10 раз хуже) в легких, чем исходный вирус. Другими словами, вирусная нагрузка в легких при омикроне "значительно ниже", и это, считают авторы, "может быть индикатором более легкой степени заболевания".

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Ученые исследовали влияние коронавируса на клетки респираторного тракта ex vivo, то есть вне живого человека. Такой метод они применяли еще с птичьим гриппом, коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS). В опытах использована легочная ткань, удаленная при лечении больного.

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"Важно отметить, что тяжесть заболевания у людей определяется не только репликацией вируса, но и иммунным ответом хозяина на инфекцию, что может привести к нарушению регуляции врожденной иммунной системы, то есть к "цитокиновому шторму", – напомнили исследователи.

По их словам, заражая гораздо больше людей, чем исходный вирус, новый штамм может вызвать более сильные волны эпидемий, и число заболевших, госпитализированных и умерших будет намного больше, чем раньше, даже если сам штамм окажется менее патогенным. "Общая угроза от омикрона, вероятно, будет очень значительной", – подытожили авторы.

В ВОЗ заявили, что число зараженных омикроном сейчас удваивается каждые два-три дня: это "феноменальная скорость", говорит британский эпидемиолог Крис Уитти.

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Евгений Пилипенко
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