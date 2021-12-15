Коронавирус. Италия запретила въезд даже вакцинированным туристам из Украины

Италия запретила все необязательные поездки в страну, в том числе и туристические, не смогут попасть на территорию даже полностью вакцинированные граждане Украины. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

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Правительство Италии переместило Украину с 16 декабря 2021 года до 31 января 2022 года в перечень стран "списка Е" – запрет туризма даже для полностью вакцинированных граждан таких стран.

Но есть исключения для некоторых категорий граждан Украины:

– владельцы вида на жительство в Италии;

– те, кто въезжает в Италию по подтвержденным мотивам работы, учебы, лечения или "абсолютной необходимости".

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Также отдельным решением власти могут разрешить въезд в страну тем, кто имеет "подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии".

Однако придется предъявить справку о негативном результате молекулярного тестирования или экспресс-тестирование на COVID-19, а также пройти 10 дней самоизоляции.

16 сентября 2021 года Италия сделала обязательным для всех работников наличие "зеленого пропуска" – доказательства вакцинации от коронавируса, выздоровления от болезни или отрицательный результат теста.

15 декабря 2021 года правительство Польши изменило условия пересечения границы для граждан стран, которые не входят в Шенгенскую зону, в том числе для украинцев. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Александр Матвиенко

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