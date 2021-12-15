Польша изменила условия въезда для украинцев: ПЦР-тест даже для вакцинированных
Сегодня, 15 декабря, правительство Польши изменило условия пересечения границы для граждан стран, которые не входят в Шенгенскую зону, в том числе для украинцев.Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
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"С 15 декабря, 00:00 часов, лица, въезжающие в эту страну из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины), при пересечении границы должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2 на польском или на английском языке, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы", – отметили в ведомстве.
Уточняется, что требования должны выполнять даже те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.
Без теста могут пересечь границу:
- учащиеся, обучающиеся на территории Польши или в соседней стране;
- опекуны, сопровождающих их;
- дети, посещающие детсады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.
Эти категории граждан должны предъявить на границе соответствующие документы (например, приглашение от учебного заведения).
- С 1 до 17 декабря 2021 года в Польше ужесточили ограничения при пересечении границы.
- До 1 марта 2022 года Польша запрещает находиться посторонним в приграничной с Беларусью зоне из-за мигрантов.
- Польша увеличивает до двух лет период работы без разрешения для украинцев.
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