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Польша изменила условия въезда для украинцев: ПЦР-тест даже для вакцинированных

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 18:05
Польша изменила условия въезда для украинцев: ПЦР-тест даже для вакцинированных - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Сегодня, 15 декабря, правительство Польши изменило условия пересечения границы для граждан стран, которые не входят в Шенгенскую зону, в том числе для украинцев.Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

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"С 15 декабря, 00:00 часов, лица, въезжающие в эту страну из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины), при пересечении границы должны предоставить результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2 на польском или на английском языке, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что требования должны выполнять даже те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.

Без теста могут пересечь границу:

- учащиеся, обучающиеся на территории Польши или в соседней стране;

- опекуны, сопровождающих их;

- дети, посещающие детсады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

Эти категории граждан должны предъявить на границе соответствующие документы (например, приглашение от учебного заведения).

Скриншот Facebook

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Яна Катасонова
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